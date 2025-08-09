天皇杯で柏、新潟のＪ１勢を連破する快進撃をみせた東洋大の主将ＤＦ山之内佑成（４年）は、来季から柏への入団が内定している。

攻守に優れた選手を目指す。大学では主に左サイドバックを務める山之内。１学年上のＤＦ稲村隼翔（現セルティック）は同じＤＦで、積極的に助言を求めた。「ポジショニング、（パスの）角度のつけ方。サッカー以外でも自分の気持ちを整理するためにノートに書いてみるとか、考え方の部分で学んだ。それが今の自分になっている」と感謝。「前に上がって決定的な仕事をできるような選手になりたいし、守備でも１人で守れる選手になりたい」と力を込める。

昨年６月、２６年シーズンからの柏入団が内定。練習試合をした際に「ここなら成長できるという直感があった」と、進路を決断した。天皇杯で勝利した際は、柏の選手やスタッフから冗談も飛ばされたというが、「今はワクワクが強い。自分の成長にもなりますし、いろいろなものを吸収できる」と加入を心待ちにした。（浅岡 諒祐）

◆山之内 佑成（やまのうち・ゆうせい）２００３年９月１日、愛知・一宮市生まれ。２１歳。兄の影響で５歳でサッカーを始める。小学４年からＦＣ ＤＩＶＩＮＥでプレー。同チームではコペンハーゲンの日本代表ＤＦ鈴木淳之介が同学年に在籍。中学からＪＦＡ福島に入校。中高６年間を過ごし、２２年に東洋大に入学。ポジションは主にサイドバックとセンターバック。１７９センチ、７９キロ。右利き。空手で日本一になった経験もある。