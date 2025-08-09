KFCの豪華セットが今だけ430円引きに！公式サイトもクーポン祭りになってる...。「価格破壊じゃね」

2025年8月8日現在、ケンタッキーフライドチキンの公式Xでは、「チキンフィレバーガー」を含むセットメニューがお得に買えるクーポンを公開しています。

お盆休みのごはんはコレで決まり！

「見せるだけクーポン」を使用すると、チキンフィレバーガー、カーネルクリスピー、ポテトSの食べ応えバツグンのセットメニューが、通常1020円のところ590円に。

期間中は430円お得に食べられます。

1回の提示で3個まで注文可能。他の割引サービスとの併用はできないのでご注意を。競技場や競馬場など一部店舗では利用できません。

クーポンの有効期限は8月19日まで。

投稿には1.2万件ものいいねが集まり、

「これは激アツ！！」

「こんなの流れてきたら行きたくなる」

「価格破壊じゃね」

「本当にこんなにやすくなるの！？」

と喜びのコメントが。

実は、公式サイトやアプリでもお得な会員限定クーポンが多数登場しています。

見せるだけクーポンにもあった「チキンフィレバーガー、クリスピー、ポテトＳ」のほかに、「レッドホットツイスター、ポテトＳ、ドリンクＭ」は通常価格800円のところ770円、「ドリンクS」は通常価格から半額の120円など、定番から期間限定メニューまで、お得に味わえるクーポンが目白押しです。

会員限定クーポンは商品によって有効期限が異なります。詳しくは公式サイト・アプリを確認してみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）