「赤ドレスの美女は誰？」とネットはくぎ付けになった。

７日に都内で行われた映画「バレリーナ：Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ ｏｆ Ｊｏｈｎ Ｗｉｃｋ」（２２日公開、レン・ワイズマン監督）のジャパンプレミア。主演女優のアナ・デ・アルマス、レン監督とともに、全身キラッキラのスパンコールが散りばめられた赤ドレス姿で登場した美女が…。

この様子を見たネットは「この赤いドレスの人誰かと思ったら柔道金メダリストの角田夏実さん。綺麗」「アナデアルマスの隣にいる赤ドレスの美女は誰？女優？タレント？アナウンサー？…と思ったらまさかの角田夏実やん。よく見たらデコルテの大胸筋も肩も腕もすごい筋肉だし。美しさと力強さが両立してて素晴らしい」とびっくり。柔道女子のパリ五輪４８キロ級金メダリストの角田夏実だった。

胸元が大胆に開いているが、品良く着こなす角田。ネット上では「派手なドレス似合ってる」「なっちゃん美女」「なっちゃん美女すぎる〜赤いドレス。もう、息ができない」「柔道の角田さん凄（すご）い身体」「肩えぐい」とくぎ付けになる人が続出した。

自身のインスタグラムにもその様子をアップ。フォロワーは「見惚れてしまいました」「お似合いで素敵です」「角田さん…綺麗」と絶賛した。