ロバート馬場『ラヴィット！』で優勝した“煮込み0分”キーマカレー 超ズボラレシピに反響「とても簡単！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「煮込み時間0分「ラヴィット！カレー王企画」で優勝した無水キーマカレー！初心者でもできちゃう超ズボラレシピを伝授」と題した動画を公開した。
【動画】簡単！ロバート馬場“煮込み0分”キーマカレーのレシピ公開
概要欄では「今回は「ラヴィット」でカレー王になった、馬場直伝のワンパンでできる「無水キーマカレー」です♪煮込み時間も0分で簡単なズボラレシピになりますので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピも披露。
約18分で完成するということなどもあり、ファンからは「夏バテの時元気が出る」「この夏に本当にありがたい」「とても簡単で助かります」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】簡単！ロバート馬場“煮込み0分”キーマカレーのレシピ公開
概要欄では「今回は「ラヴィット」でカレー王になった、馬場直伝のワンパンでできる「無水キーマカレー」です♪煮込み時間も0分で簡単なズボラレシピになりますので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピも披露。
約18分で完成するということなどもあり、ファンからは「夏バテの時元気が出る」「この夏に本当にありがたい」「とても簡単で助かります」などといった感想が相次いで寄せられている。