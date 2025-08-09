Photo: 田中宏和

世界最小級の薄さとスケルトンボディに要注目。

モバイルバッテリーも見せる時代になりました。厚さ9mmの世界最小級の薄さを誇る「Mag Plate 3」は、ワイヤレスでパワーを供給するための仕組みを丸見えにしたスケルトンモデル。

文句なしのスペックを備えたプロダクトは、持ち運びやすさとパフォーマンスを両立しています。

薄型スケルトンボディが所有欲を満たしてくれそう

「Mag Plate 3」最大の特長は、内部構造が透けて見えるスケルトンカバーの採用。

精密に設計された基板やコイル、マグネットが透けて見える様子は、機能美に溢れたスタイルを誇示。デザイン的にもユニークで、所有欲を満たしてくれる仕上がりになっています。

さらに、5000mAhモデルの薄さは、わずか9mm。

この薄型設計によって、持ち運ぶ時にかさ張らないのはもちろん、スマホにくっつけたままでも持ちやすく取り回しがいいというメリットを獲得しています。

長寿命の大容量モデルが欲しいという人のために10000mAhモデルも展開、用途に応じて選択することができます。

iPhone13の場合、5000mAhモデルで約1.5回、10000mAhモデルで約2.5回の充電が可能というスペックですので、参考にしてください。

軽量性と耐久性を両立するアルミ製

「Mag Plate 3」の本体にはアルミ合金を採用。極めて軽量な金属であるアルミ合金は、軽さと頑丈さを両立させられるため、モバイルガジェットにとって理想的な素材のひとつ。

わずか145gという軽さとタフな使い勝手を実現しています。

もちろん毎日使うアイテムとして安心感がありますし、高級感をまとったメタリックな質感によってスタイリッシュさも兼ね備えることに成功しています。

充電方法も充電端子も充実

もちろん、肝心の充電性能についても相応に優れたスペックとなっています。

ワイヤレス充電では最大15W、ケーブル充電では最大20WのPD充電に対応しており、いずれも高速充電が可能。

MagSafe対応のiPhone以外でもワイヤレス充電が可能な機種なら、オプションのマグネットリングを装着することでワイヤレス充電が可能になりますし、LightningポートとType-Cポートの2ポートを搭載しているので、幅広いデバイスで問題なく利用することができます。

正確な充電残量がわかるLEDインジケーターも、外出先での安心感につながっています。

また、AI電磁冷却テクノロジー搭載によって、充電効率を向上させながら本体の過熱を防いでくれるなど、全10種類の保護機能を装備しているという安全性の高さも、見逃せないポイントとなっています。

薄さ、軽さ、大容量、高速充電、安全性能をスケルトンボディに収めた「Mag Plate 3」。

他にはない特長を備えたモバイルバッテリーをおトクに購入したい人は、ぜひお早めに、以下のリンク先をチェックしてみてください。

