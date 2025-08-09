WEST.の冠番組「リア突WEST.レボリューション」が神奈川県•三浦海岸で開催してきた「リア突海の家」もいよいよこの連休（8/9～11）がラスト！ 8月9日の放送ではWEST.全員が海の家に集合し、ビーチの特設ステージにてゲリラで登場した公開収録の模様を放送する。

©ABCテレビ

ここまでステージと客席が近い公開収録はおそらく初めてだと言うWEST.。番組としても初となった公開収録でWEST.に課せられたミッションは、「海の家ステージで爆上げ！ハッピーサプライズチャレンジ」。これまでに挑戦したものの、成功せずに終わった4つの企画をお客さんの前でかっこよくリベンジ！がテーマ…だが、さらに「バレずに成功させろ！」というシークレットな裏テーマもあった。

©ABCテレビ

「チャレンジの内容だけ見たら、ホント裏テーマ好きのリア突っぽい」（重岡）ミッションばかりだったが、お客さんの目の前だからといってクリアしやすいものではないのが「リア突」。4つのミッションを告げられたメンバーは大慌てで、茺田＆小瀧への「ウェイターズレースリベンジ」では、「内容を聞いた時の『はぁ!?』っていう（小瀧）望の顔は120点やった！！」と藤井が絶賛するほどに「人間・小瀧がまんま出た」（小瀧談）リアルな表情を見せる。

©ABCテレビ

最後のミッション、重岡＆神山＆藤井が挑んだ「すいか割りリベンジ」では、メンバー全員を驚愕させたある人物が登場。「あのプレッシャーはハンパなかったと思う」（小瀧）と慮る者あり、「オレはわからんかった」（神山）と語る者ありの謎の人物とは？

全員揃ったWEST.は果たして見事リベンジを達成することができたのか。お客さんの応援を受けてのリベンジチャレンジの行方にぜひご注目を！

【番組情報】

「リア突WEST.レボリューション」

8月9日（土）深夜1時30分～2時放送（関西ローカル）※時間変更の場合あり

◆リア突 海の家プロジェクト 特設ページ

https://www.asahi.co.jp/riatotsuwest/event/index.html

◆TVerで見逃し配信のほか、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版を見放題独占配信！