フリーアナウンサー徳光和夫（84）が9日、ニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。入院中であることを明かした。

徳光は冒頭で「今日わたくしは作務衣（さむえ）みたいなのを着てまいりまして申し訳ないんですけども」と切り出し「今、実は僕入院中でありまして。病院から来たんですよ、今日」と告白した。

そして「ちょっとね、今週の水曜日に腰の手術をいたしましてね、2日間くらい寝てたんだけれども、ようやくおととい、昨日あたりから、歩けるようになりましてね…」と続けた。

アシスタントのフリーアナウンサー石川みゆきが「ゆっくりゆっくり歩いてこられて…大丈夫ですか？」と心配そうに聞くと、徳光は「そうなんですよね、スロービデオのように入ってまいりましたけど」とユーモアを交えつつ語り、「（医師の）先生が“よろしい”とおっしゃいますのでですね、先生の許可を得て来たわけでございます。病院を“抜け出して”来たわけじゃないんで」と入院中の出演について、正式に医師の許可を得たことを説明した。

その後は通常通り、今週の出来事や時事ネタなどについて張りのある元気な声でトークを続けていた。