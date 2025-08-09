納言・薄幸、活動再開発表 検査入院のため一時休養していた
【モデルプレス＝2025/08/09】体調不良のため一定期間休養していたお笑いコンビ・納言の薄幸が、活動を再開することがわかった。8月8日、所属事務所の太田プロダクションが公式サイトを通じて発表した。
公式サイトでは「体調面の不調による検査入院のため一時活動を休止しておりました、納言・薄幸（すすき みゆき）につきまして、医師の判断により、8月9日（土）より活動を再開させていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と報告。「関係者の皆様、そして応援してくださっているファンの皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と伝え、「今後とも、変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
薄幸は7月29日、公式サイトを通じて精密検査のため検査入院することを発表。それに伴い、一定期間の休養を取ることを報告していた。（modelpress編集部）
