8月8日、B2のベルテックス静岡は2025－26シーズンのユニフォームデザインを発表した。

チームカラーのオレンジを全面にあしらったホーム用と、無駄のない白で統一されたシンプルかつクールなアウェイ用の2種類が発表され、同時にオーセンティックユニフォームの販売開始も伝えられた。オーセンティックユニフォームの価格は1着2万2000円で、オリジナルネーム＆ナンバープリントは1000円の追加料金がかかる。ファンクラブ会員は1着2万1000円の特別価格にて購入可能で、さらにホーム＆アウェイ2着セットは4万円で購入できるという。

静岡は今シーズンからユニフォームサプライヤーを株式会社トレス（TRES）に変更。同社は仙台89ERSや京都ハンナリーズなどもサプライヤー契約を結んでいる。