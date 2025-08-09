ベルテックス静岡が今季のユニフォームデザインを発表…FC会員限定でオーセンティック2着セットも販売
8月8日、B2のベルテックス静岡は2025－26シーズンのユニフォームデザインを発表した。
チームカラーのオレンジを全面にあしらったホーム用と、無駄のない白で統一されたシンプルかつクールなアウェイ用の2種類が発表され、同時にオーセンティックユニフォームの販売開始も伝えられた。オーセンティックユニフォームの価格は1着2万2000円で、オリジナルネーム＆ナンバープリントは1000円の追加料金がかかる。ファンクラブ会員は1着2万1000円の特別価格にて購入可能で、さらにホーム＆アウェイ2着セットは4万円で購入できるという。
静岡は今シーズンからユニフォームサプライヤーを株式会社トレス（TRES）に変更。同社は仙台89ERSや京都ハンナリーズなどもサプライヤー契約を結んでいる。
🔥2025-26ユニフォームデザイン決定🔥
今シーズンからユニフォームサプライヤーが #株式会社トレス（#TRES）様となりました！また、本日よりオーセンティックユニフォーム・選手着用プラクティスウェアの予約販売を開始いたします！
▼ 詳細🔗https://t.co/gzPX6SLGWF#ベルテックス静岡 #NOBRAKE pic.twitter.com/XTy4r29b14
- ベルテックス静岡【公式】 (@VELTEX_SHIZUOKA) August 8, 2025