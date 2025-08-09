今年で戦後80年です。RSKでは、語ることのできる人が少なくなっている戦争証言をお伝えしています。

【写真を見る】関西学院大学から見習士官に 当時の多胡さんと死んでいった仲間たち【画像11枚】

「あの辛さは例えようがない…」終戦末期、「特攻隊の作戦命令書」を書く任務に就いていた、100歳の男性の証言です。

仲間は「100％死ぬため」に一生懸命練習していた

（多胡恭太郎さん・100【画像②】）

「何せ、まだ操縦かんの使い方もわからん時分から飛行機に乗ってね。シューッと上がってね上昇して反転してね…訓練でこんなことばっかりやった」





なぜ『見習士官』に？「怖かったから、早く死んだ方がいいと」

「助かることもない、百パーセント死ぬそのために一生懸命練習する。そしてみんな死んでいった」

200キロを超える爆弾を積んだ飛行機で、敵艦に体当たりをする「特攻」。かつて、その特攻隊の作戦室で任務にあたっていた男性。津山市に暮らす多胡恭太郎さん（100）です。



（多胡恭太郎さん）

「大学の2年生のときにね、志願して『陸軍特別操縦見習士官』という飛行機乗りになったんですよ」

戦争末期に作られた「特別操縦見習士官制度」。大学生などから志願者を募り不足する航空機の操縦者を、短期間で養成する、まさに「特攻隊員への道」でした。ペンを操縦かんに持ちかえた多くの学生たち、、、多胡さんもその一人でした。



（多胡恭太郎さん）

「わしの若かりし日、これ見てみ、いい恰好しとるじゃろう」【画像④】

津山市で生まれ育ち、関西学院大学に進学。在学中に志願して、陸軍飛行学校に入りました。当時は皆が戦争に行くという風潮だったといいます。



（多胡恭太郎さん）

「（陸軍飛行学校に入ったのは）世論だ世論」



ー死ぬのは怖くなかったんですか

「怖かったから、早く死んだ方がいいと思った」



「長いことおると、いろんな怖い目にあうでしょう。いっそ飛行機でドーンと行ったらそれで終わりじゃから、とそういう気でおったね」



「我々の時代はね、大体人生二十二年。二十二歳ぐらいで、大体皆死ぬるようになっていた」

「私が名前を書いたら、彼は一週間以内に死んでいく」

飛行学校を卒業後は、台湾の宜蘭（【画像⑤】地図参照）にある特攻隊の作戦室に所属。文字を書くのが得意だった多胡さんは、出撃の命令書を書く任務に就けられました。

（多胡恭太郎さん）

「書き出しが『諸情報を総合するに、敵は沖縄・慶良間方面に集結せり。わが軍はこれを捕獲殲滅せんとする。飛行第百十五戦隊は二機をもって、これに対処すべし』」



命令書には、上官が決めた、飛び立つ隊員の名も記さねばなりませんでした。



（多胡恭太郎さん）

「上官が『今度は誰が行くか』と行く人を決める。二人か三人かね。そうすると紙に書いて、私のところへ出す」



「私は、作戦命令書の中に名前を書くわけですよ。そうすると一週間以内に彼は死んでいかなきゃいけない」

それは「例えようのない辛さ」だった

命令書を書くたびに、仲間が逝く…。

（多胡恭太郎さん）

「死刑宣告の名前を書くようなものですからね。あの辛さは例えようがない」



「一緒に飯食ってね、一緒に笑ったやつがね、私が名前を書いただけに一週間以内に飛行機に乗って死んでいくんですからね」



「私が書いたら名前を書いたら、彼は一週間以内に死ぬるんですから。一緒に飯食ったやつを殺すわけですからね」

宜蘭から飛び立った隊員が向かったのは沖縄。1945年3月、アメリカ軍との沖縄戦が始まると、死力を尽くした特攻が行われました。



多胡さんが書いた命令書で発ったのは十数人。このとき、陸軍だけでも1000人を超える特攻隊員が戦死したとみられています。



（多胡恭太郎さん）

「今でも涙が出ますよ。この話するとね。顔ひとつ覚えてますもん」

戦後、教員になるも「生きているのが申し訳ない」

終戦後、故郷の津山に戻り高校の教員になりました。平穏な日々、しかし…



（多胡恭太郎さん）

「自殺しようと思ったこと何回もありますよ。友達のことを思うとね。申し訳のうてね…」



「俺だけが生きていて…俺も首つって死んだら楽だろうな、と思ったこと何回もありますよ」



生きていることが申し訳ない…罪悪感を抱えながら仕事と子育てに没頭しました。幾度となく夢に見る仲間の顔、もう、戦争は忘れてしまいたい…。家族にも自身の経験を語ることはありませんでした。

出撃前夜の隊員たち 口ずさんだのは「軍歌」ではなく…

（多胡恭太郎さん）

歌「ほろほろこぼれる白い花を…うけて泣いていた愛らしいあなたよ」



今も耳に残る歌。出撃前夜の隊員たちが口ずさんだ「森の小径」です。



（多胡恭太郎さん）

「悲しくて青い空仰いだ」



特攻隊員が最後に歌ったのは軍歌ではなく、大切な人を思う歌でした。彼らは特別ではなく、普通の若者だった‥・。



（多胡恭太郎さん）

「二十歳や二十一でね人間は悟りなんかできないですよ」



「手を振ってね。爆弾積んで滑走路を行ったと思ったら、わざと飛行機を滑らせて飛行機をひっくり返して助かろうとした人もいた。それが生への執着ですよ」



「あの当時の人は潔く死んだと思われているが今と同じですよ」



多胡さんが「語り始めた」理由

ある者は家族を守るため。ある者は逃げられないと諦めて。ある者は国のためと覚悟を決めて。それぞれの思いで飛び立った戦友たち。しかし皆、「生きたい」という気持ちは同じだったはず。



そんな仲間の思いを伝えるため、多胡さんは10年ほど前から、自身の経験を語り始めました。



（多胡恭太郎さん）

「皆どんなつもりで逝ったかねえ。自問自答するんですよ、わしはなんで生きとんじゃろうな。百歳になってねえなんで生きとんじゃろうな」



「皆さん、どう思います？」

多胡さんは、「残る人生を精一杯生きる」と誓っています。当たり前の日常に感謝を抱きながら。