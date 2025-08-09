廃線発・未来行き！

「サンダーバード」681系がカフェに

飲食やアミューズメントホテルなどを手掛けるDDグループの連結子会社であるダイヤモンドダイニングは2025年8月5日、京都市に開設する日本初の廃線高架上レストラン「フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ」のレストランエリアを8月20日（水）に先行オープンすると発表しました。



高架上に設置された681系電車（画像：JR西日本）



この高架橋は、2019年の梅小路京都西駅開業に伴い廃線となった梅小路短絡線で、「梅小路ハイライン」と呼ばれています。

「フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ」は、役目を終えた特急「サンダーバード」の681系を「フューチャーバード」として再活用し、全長約90mの高架空間に1〜3号車を並べたものです。

車両は紅梅色に再塗装され、「未来行き」の列車として新しい食の体験空間になるとしています。クリエイティブ・プロデューサーにはアーティストの増田セバスチャン氏が起用されました。

先頭車の1号車はアート体験空間となり、運転席や計器類を活かした演出空間として再構成され、2025年9月下旬に開業する予定です。2号車は食堂車をモチーフにしたメインダイニングで、オリジナル料理やドリンクを提供予定。3号車には、バーカウンターやボックス席、高架上のテーブルスペースが広がる空間となります。8月20日から先行公開されるのは、この2号車と3号車です。

ここでは、「豪華絢爛バーガー」や「フューチャー駅弁BOX」などユニークなメニューが提供される予定となっています。