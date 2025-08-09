伊勢崎オートのＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」が１０日に開幕する。主役は大会４連覇を目指す青山周平（４０＝伊勢崎）だ。

――２月、全日本選抜で完全Ｖ。ＧＩも１月の伊勢崎シルクカップ、３月浜松プレミアムカップで完全Ｖを達成した

青山 すごいじゃないですか。人ごとのようです（笑い）。

――近況のマシンの仕上がりは

青山 決して悪くないけど、今年前半はずっと地元を走れず遠征続きで６月のＧ彊雕幣泙錬鰻邂瞥茲涼聾祇錣任靴拭そういうのもあって今年の初めや春先より少し感じが変わったかな。

――その稲妻賞以降、また上向きで７月は地元戦２節連続Ｖ

青山 少しずつ地元で調整できていることは大きい。迷った時、いろんなもの（部品）が揃っている。合わせやすいし十分戦えている。地元でいろんなものを確認できたし、６月に地元で走れたことは、自分の中で大きかった。

――ＳＧの中でも成績がいいのはオートレースグランプリ。現在３連覇中で完全Ｖも３回ある

青山 地元だし乗っている機会が多いのはあるかな。あとはファンの皆さんに支えられている部分は大きいですね。優勝した時は声援を肌で感じます。３連覇できれば十分です（笑い）。

――若手の台頭も

青山 最近は２０代の若い子が速い。黒ちゃん（黒川京介）も３・３１秒台とかで上がる。速い選手が増えていますね。自分が若かった頃に速かった先輩方が年齢とともに少しずつ落ち着いてきているのもあるのかも…

――今年は４連覇がかかる

青山 いい形で臨み、ベストを出せるように。焦ったところでいいことはない。できることをコツコツやっていく。今年はかなり厳しいと思う。でも、それを覚悟の上です。何があるか分からないし、最後まであきらめず頑張ります。

――ＧＩ、ＳＧと普通開催は臨む気持ちに差は

青山 レースに対する気持ちは変わらないけど、グレード戦になれば賞金もメンバーも違う。モチベーションは自然と高まるだろうけど…。ＳＧとかに調子を上げて行けるようには心掛けています。それはエンジン、自分の体調面も両方です。

――オン、オフは

青山 レースは基本ずっとオン。宿舎ではオフのつもりでいます。レース場のロッカーで切り替えています。この世界に入ったころは先輩が仕事しているし、自分の時間なんかなかった。今は下の選手も増えているし、少しずつ余裕はできているかな。

――疲労感は

青山 最近、開催が終わるたびに疲れます（笑い）。優勝して昔は「うれしい」と思ったけど、最近は「ああ疲れた、終わった。優勝できた」と疲れたが先。開催が多いのもあるし、ＳＧも６日間と長くなったのもあるかな。

――対策は

青山 年齢もあって多少は考えている。鈴木圭一郎と１０歳くらい違う。若い他の子たちは１５、６違う。対抗できるようにというか、老いないように心掛けています。体を鍛えることもあるけど、走りでもです。若い子たちを見て吸収できるものは吸収しようと思っています。先輩方も見て自分に取り入れられるようにしています。「ああ、そういうふうに走っているんだな」とか「こういうふうに乗るんだな」とか…。試したりしますよ。まだまだ成長できるなと感じることもあります。

――まだ吸収することはある

青山 勉強することはたくさんあります。奥が深い。昨日やったことが今日できないこともある。計算式みたいにあと１個、足せばいいね、引けばいいねとか簡単ではないので…。「これはこうすると」とか仮説を立てて違った、合ってたの繰り返し。だから、みんなロッカー裏の試走路でエンジンかけて調整するんですよ。

――その積み重ねでオート界をリードする存在になった

青山 こんな自分、想像してなかった。自分がＧＩ優勝回数最多ですよ。そんなバカなって。

――やってきたという自負は

青山 全然ない。自分ごときがって…。周りを見る余裕はないし、記録にこだわる方じゃないので…。

――記録への関心は

青山 一走一走しっかり走って結果的に１０連勝したとか、そうなったって感じ。達成したいという気持ちは湧いてこない。でも、選手になって良かった。幸せです。周りの環境にも恵まれている。いいタイミングでこの世界に入ることができた。３１期の同期に出会えたことも良かった。毎年毎年がピークと思い「これを超えられないな」と思い続けて、それをクリアできているので。