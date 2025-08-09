佐藤健「突然本格ドラマが始まるんだっていう説得力が」すごかった俳優
俳優の佐藤健（36歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演した俳優について、「もうやっぱすごかったですよ。突然本格ドラマが始まるんだっていう説得力が」と語った。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。
ドラマの中で印象的なシーンとして、町田が「ほぼほぼサプライズでしたけれども、冒頭から山田孝之さんに出ていただきましたよね」と話すと、佐藤も「もうやっぱすごかったですよ。突然本格ドラマが始まるんだっていう説得力が」とうなずく。
町田によると、山田とはワンシーンだけの共演となったが、「あのとき撮影しててもすごかったんですよ、あの熱量が。やっぱ健くんからすごい熱量受けたと山田さんも言ってて。『だから俺はもうこの感じで』って言ってやってたんですけど、やばかったオーラが」とのことで、宮崎も「すごかったです」とコメント。
佐藤は「孝之くんってバンドもやってるんだよね。だから、ただただ山田孝之に出てほしいというか。やっぱこう、今回音楽の匂いがする人をできるだけこう巻き込みたくて。やっぱり本物にやってほしいじゃないですか。そういう意味で孝之くんは俺は俳優としてもすごい尊敬してるし、何より音楽人だから、ぜひね、出て欲しかったんだけど、もう結果的にやっぱり最高のシーンになってます」と語った。
