「グラスハート」佐藤健、数々の出演者のひとり「YUKIさん！かわいかった……」
俳優の佐藤健（36歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演したYUKIについて、「YUKIさん！かわいかった……」と語った。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。
佐藤健の「今回音楽の匂いがする人をできるだけこう巻き込みたくて」という考えから、音楽活動もしている山田孝之や菅田将暉、YOU、竹原ピストルといった出演者がいる中で、YUKIも出演した話となり、佐藤は「YUKIさん！かわいかった……」と話す。
宮崎も「伝説の方。かわいかった。本当にかわいい」と話し、町田は一緒のシーンがあり「ちょっと僕もテンション上がりすぎて、うわあ！ってなってたんだけど、（YUKIは）もう本当にあのまんまな感じで、あのまんまで本当に優しくて、なんかこう無邪気に、そして『いろいろドラマ見て、あれ面白かったです』とか言ってくれたりとか、お芝居してても『うわあ、こんな目するんですね』とか余裕すら感じるぐらい。本当になんて言うんだろう。あったかくて、僕が言うのもおこがましいけど愛嬌たっぷりな方」と語った。
