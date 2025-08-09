「＃時事通信記者を守れ」新聞労連まで声を上げたウラに立花孝志氏らの口撃と時事通信の無策ぶり

時事通信の女性記者が涙ながらに……

〈＃時事通信記者を守れ〉

というハッシュタグが大きな広がりを見せている。

知事の会見で質問した記者に対してクレームが殺到するという、なんとも異常と思える出来事が兵庫県で起きていた。

７月29日に開かれた兵庫県知事の定例会見で、時事通信の女性記者が涙ながらに、

〈先週もここで質問をして、その後会社にクレームの電話が鳴りやまずに、私は県政の担当を外れることになりました。記者が会見で質問をして即日炎上して翌日には配置換えが決まると。そういうことが兵庫県では起きます〉

と斎藤元彦知事（47）への質問が原因で会社にクレームが殺到し、異動させられたと告白。そして、

〈これをまた成功体験にして、またネットの人たちがこぞって兵庫県に集まってくると、兵庫県はそういう遊び場になっていると私は思います。 こうすることで記者が萎縮して、職員や議員が萎縮していくわけですけれども、斎藤さんが、斎藤知事が押し進めている風通しのいい職場作りはそれで実現するんでしょうか。まともな県政運営につながるんでしょうか〉

と訴えた。

時事通信の女性記者は７月22日の会見で、亡くなった元西播磨県民局長の給与返納について、過去の懲戒処分された職員が返納を職員自身で決めたり、もしくは、県や職員でもない第三者が示した額で返納した例はあるのかと知事に質問した上で、住民訴訟で原告が提示した、根拠があいまいな額で返納を受けたことについて今後禍根を残すのではないか、と苦言を呈した。

元県民局長の給与返納について地元紙記者は、

「今年の２月から３月にかけて、兵庫県の住民が元県民局長の遺族に対し給与の一部を返還するよう県に住民監査請求をしていましたが県は棄却していました。ところが５月に県内に住む住民が、給与相当額を独自に算定し、62万5000円を遺族に返還させるよう県に求める訴訟を神戸地裁に起こしたのです。この金額は昨年５月に〈14年間で計200時間程度、勤務中に公用パソコンで私的文書を作成した〉と県が発表した懲戒処分理由に基づき算定したものと思われます。ですが、200時間がどれだけ正確な数字なのか、はっきりしていません」

と説明する。

遺族の代理人弁護士によれば、遺族は裁判が長期化することを望んでおらず、そっとしておいてほしいということから、自主返納を申し入れたという。そして７月16日に返納されたことが県の発表で明らかになった。

ところが今、自主返納したことで遺族に対し

〈非を認めた〉

などと、ネットでの攻撃が続いている。そんな事態に記者は、嫌がらせを止めるように知事が働きかけるべきだと進言したのだが、知事は、

「ネットでの誹謗中傷はあってはならない」

「まあ、できるだけ自分としてできることをさせていただいているところです」

と、相変わらず“紋切り型”の答えを繰り返していた。

斎藤知事の会見で同記者はこれまでも何度も質問しており、知事を追及するかのような質問をしたこともある。しかし、今回のような事態になったことはない。他のメディアの記者も同じように、斎藤知事に質問しているが、クレームが殺到したという話は聞こえてこない。

“震源地”にいると指摘された斎藤元彦知事

一体なぜ、このタイミングで、この記者にクレームが殺到したのか。その理由がうかがえるSNSの投稿があった。

定例会見の後にニュースサイト『SAKISIRU（サキシル）』の新田哲史編集長がXにこう投稿している。

〈この質問をしたのは時事通信の女性記者。当方の追及や住民が真摯に真相追及した動きを「ネットの嫌がらせ」と誹謗中傷。これは名誉毀損だな。時事通信の記者を訴えたくなってきたわ〉

と投稿。そして『NHK党』の立花孝志党首（57）も同じくXで、

〈時事通信の〇〇記者（編集部注：投稿は実名表記）の発言がやばい！ 今日の斎藤元彦知事の記者会見で、住民監査請求をした県民に対して、ネットでの嫌がらせをした！ と発言〉

と記者への攻撃を煽るかのような投稿をしている。

この件について自身のYouTubeチャンネルで取り扱っている西脇亨輔弁護士に、あらためて問題点を聞いた。

「記者は、元県民局長の遺族に対し『非を認めた』などの攻撃が続いていることについて、知事の見解を問うただけで真っ当な質問です。ところがネット上では、記者が〈住民監査請求した県民がネットで嫌がらせした〉と発言したかのように記者の質問を捻じ曲げた発信がされています。それを信じた斎藤支持派が記者にクレームを入れたのなら、そんなことは許されることではありません」

さらに立花氏は、記者が配置換えになったことを明かした後にYouTubeチャンネルで、

〈あなたがちゃんとね、真っ当な質問していれば、それはクレームの電話もいかないし、仮にクレームの電話がいったとしても時事通信社はあなたを守ってくれますよ。あなたがやってることがおかしいから、時事通信社もあなたを担当替えしてるんですよね〉

と投稿したことについて西脇弁護士は、

「記者への個人攻撃は取材・報道の萎縮につながります。こうした事態をいかに防ぐか考えなくてはなりませんが、その中で今回、ある大きな問題が浮き彫りになっています。それは『会社がこの記者をちゃんと守ったか』という点です。正式なコメントを出しておらず、神戸新聞の取材には配置換えの理由の説明を〈異動の一環。理由は差し控える〉とだけ回答しています。報道機関が記者への誹謗中傷に公式に抗議せず人事異動だけ行ったら、攻撃した側は『勝った』と取るでしょう。会社が毅然と対応し、記者を守る姿勢を鮮明にする必要があるのではないでしょうか」

と時事通信社の対応にも問題があるとし、その上で、この事態を『成功』などに決してしてはならないと強調する。

８月５日、『日本新聞労働組合連合』は声明を出し、こう記している。

〈日本新聞協会は６月５日、「正当な取材活動が脅かされれば、民主主義を揺るがすことになりかねない」として、記者等への不当な攻撃を許さず、根拠のない誹謗中傷などの人権侵害行為に対して厳正に対処するとの声明を公表している。時事通信社の迅速な対応を求める〉

今年１月、ソーシャルメディア上で自社の記者に対する誹謗中傷が繰り返されていることに、産経新聞社はしっかりと抗議文を発表していた。いま時事通信社の姿勢が問われている。

そして、新聞労連の声明文では、

〈斎藤知事はこれまでの記者会見で「報道の自由は尊重されなければならない」と述べているが、質問をした記者が誹謗中傷にさらされる現状をどう考えるのか、報道の自由を尊重する観点で踏み込んだ見解を示すべきだ）

と知事に対しても苦言を呈している。

時事通信の記者もこう訴えていた。

〈いつも震源地にいるのは知事です。知事しかこの状況を変えられないと私は思っています〉

それにしても兵庫県の混乱はいつまで続くのだろうか――。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）