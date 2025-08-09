欧州U18記録保持者が圧勝

陸上のU-20欧州選手権は現地時間8日、フィンランドのタンペレで女子100メートルを行い、15歳のケリー・ドゥアラ（イタリア）が金メダルを獲得した。今年、室内60メートルと100メートルでヨーロッパU18最高記録を更新しているドゥアラは、スタートから鋭く飛び出し、11秒22（向かい風0.1メートル）で圧勝した。

欧州陸上連盟公式サイトは「15歳のドゥアラがタンペレ2025で圧巻の100メートル優勝」との見出しで報道。「この才能あふれる10代は、自分の肩にかかる大きな期待に気圧されてもおかしくなかった」とし、6レーンからの最速スタートで「ライバルたちを置き去りにした」と会場騒然の走りを伝えた。

今回の勝利は、18日前に北マケドニアのスコピエで行われたヨーロッパ・ユース・オリンピック・フェスティバルでの優勝に続く短期間での金メダル獲得となった。銀メダルは英国のメイベル・アカンデ（11秒41）、銅メダルはウクライナのウリアナ・ステパニウク（11秒53）が手にした。

レース後、ドゥアラは「この結果にはとても興奮している」とコメントし、「フィニッシュではとても感情的になった。私にとって非常に重要な大会だったから。これは私と私のキャリアにとって大きな成功」と振り返った。母が五輪女王シェリーアン・フレーザープライス（ジャマイカ）の大ファンであることを明かし、「子供のころからずっと彼女を追いかけてきた」と語った。



