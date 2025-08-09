お笑いタレントのバカリズム（49）が8日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。憧れのお笑いユニットを明かした。

この日のゲストは、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆とダンス☆マンが結成したユニット「ダンス☆バンバン」。ダンス☆マンがメンバーとして活躍した3人組お笑いユニット「ジャドーズ」について語った。

80年代から90年代にかけて一発芸やショートコントで人気を博した「ジャドーズ」は、ウッチャンナンチャンとお笑いユニット「タンクトッパーズ」を結成。芸人になる前の地元・福岡時代から南原の大ファンだというバカリは、「日本テレビの『SHA.LA.LA.』という番組で久しぶりにお会いして、タンクトッパーズっていうユニットを組んで…」とその歴史を振り返った。

また「僕、福岡にいるから知らなかったんですけど、そこで初めてジャドーズさんっていうユニットがいたことを知って。こんなショートコントやってるんだって、衝撃受けたんですよ」と熱弁。南原は「タンクトップを5人が着て。俺と内村と、ほか3人いたんですけど。ショートコントやった終わりに“タンクトッパーズ！”ってね、本当に知らないやつ…」とお決まりのギャグを苦笑しながら振り返っていた。