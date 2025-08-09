Tシャツよりこっちかも！【ユニクロ】40・50代の即戦力♡「ゆったりブラウス」

「手抜きっぽく見える？」「なんだか物足りない……」そんなミドル世代におすすめしたいのは、上品に映えるブラウス。【ユニクロ】には、こなれ感アップも体型カバーも狙える「ゆったりブラウス」が種類豊富にラインナップ。Tシャツよりもこっちがいいかも！ 40・50代コーデの即戦力になりそうな商品を、ピックアップしてお届けします。

お手入れ楽ちん！ オンオフ使えるスキッパーブラウス

【ユニクロ】「レーヨンスキッパーブラウス / ストライプ / 7分袖」\2,990（税込）

ややゆったりとしたシルエットと、スキッパーデザインが特徴。程よい抜け感を与えられるブラウスは、バサッと着るだけでサマ見えしそう。開きすぎないスキッパーデザインできちんと見え。公式オンラインストアで「洗濯後でもシワになりにくく、お手入れ簡単」と紹介されており、デイリーコーデに気軽に使えそうです。

着心地も◎ エレガントな着こなしを楽しめるレーヨンブラウス

【ユニクロ】「レーヨンブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

とろみのある落ち感素材が特徴。エレガントな着こなしを楽しめそうなブラウスは、「Tシャツだと手抜きに見えてしまう……」そんなミドル世代にぴったり。ゆるっと着られるボクシーシルエットと、ドロップショルダーがこなれ感も演出。公式オンラインストアで「肌ざわりのよいクレープ素材」と紹介されているように、快適な着心地も実感できそうです。

一点投入でおしゃれに垢抜ける主役級ブラウス

【ユニクロ】「リネンブレンドボリュームスリーブブラウス」\1,990（税込・セール価格）

ぽわんと膨らむ、袖コンシャスデザインが目を引くブラウス。アームホールと裾に施された刺繍がコーデにいいアクセントを与える主役級トップスは、「なんだか物足りない……」そんな夏コーデがおしゃれに垢抜けそう。リラックス感のあるシルエットと、ナチュラルな雰囲気の素材で甘さをセーブ。ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

Tシャツよりこっちかも！ 上品見えが狙える即戦力ブラウス

【ユニクロ】「ドレープTブラウス / 半袖」\2,990（税込）

Tシャツ感覚で着られて、きちんと感もあるトップスが欲しいミドル世代には、こちらのブラウスがおすすめ。ゆとりのあるシルエットながら、ドレープ感のある素材で上品見えしそうなのが魅力です。シンプルなデザイン & ちょうどいい着丈で、ボトムスを選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i