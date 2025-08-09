韓国の6人組ガールズグループ・IVEのチャン・ウォニョンの、長年愛用しているネックレスがファンの間で話題になっている。



【写真】IVE チャン・ウォニョンの長年愛用しているネックレスがファンの間で話題に

IVEは最近、海外スケジュールのため、金浦（キンポ）国際空港から東京へ出国。チャン・ウォニョンはこの日、ブルーのキャップを目深に被り、ストライプのショートパンツにブルーのシャツを羽織ったファッションを披露した。



そして、ショートパンツから見えるすらりとした脚のラインと、胸元に見えるブランドのネックレスがファンの視線を引きつけた。



該当のネックレスは、チャン・ウォニョンがIZ*ONEとして活動していた当時、ファンからプレゼントされたものだといい、価格は約280万ウォン（約28万円）だという。普段からよく身につけているこのネックレスは、高級感あるデザインに、赤のカラーがポイントとなって、爽やかな雰囲気をかもし出し、白い肌と完璧な調和を成している。



そんなファンからのプレゼントを長い間大切にし、愛用する姿が、多くのファンに感動を与えている。



チャン・ウォニョンはネックレス以外にも、プレゼントされた時計やブランドバッグ、財布、ブレスレット、イヤリングなどを普段のファッションとともにSNSで共有し、ファンとの交流を続けている。



（よろず～ニュース特約・moca）