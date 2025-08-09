松嶋尚美、所属事務所移籍 両社のプロフィールが更新
【モデルプレス＝2025/08/09】タレントの松嶋尚美が7月2日、自身のInstagramを更新。長男・珠丸くんとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松嶋尚美、イケメン長男と顔出し2ショット公開
「ステッカー」のアーティストページに松嶋のページはなく、「ボンド」に新たにプロフィールページが作成されていた。「ステッカー」には2007年から約18年間所属していた。
松嶋は1971年12月2日生まれ、大阪府出身。お笑いコンビ・オセロの元メンバー。現在はソロでバラエティ番組や情報番組などで活躍している。2008年6月に結婚し、2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松嶋尚美、事務所移籍
