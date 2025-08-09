【リオデジャネイロ＝大月美佳、ニューデリー＝青木佐知子】ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は７日、インドのナレンドラ・モディ首相と電話で会談した。

米国のトランプ政権の高関税措置を巡り、会談後の声明で「現時点で最も影響を受けている２か国」として連携強化を確認した。両国が加盟するＢＲＩＣＳでの対抗策も協議したとみられる。

米国はブラジルに５０％の関税を発動しており、インドに対しても追加関税を含めて５０％の関税を課す方針を示している。

ブラジル大統領府は声明で、米国の名指しを避けつつ、「国際経済情勢や一方的な関税措置について議論した」と説明した。高関税措置の脅威を踏まえて「両国のさらなる連携の可能性を模索することで一致した」とし、ルラ氏が来年初めにインドを訪問することも申し合わせた。

ルラ氏は今後、中国の習近平（シージンピン）国家主席らＢＲＩＣＳの他の首脳らとも電話会談する見通しだ。

一方、モディ氏は会談後、ＳＮＳに「グローバル・サウス（新興・途上国）間の強固な連携は、すべての人々の利益になる」と投稿し、グローバル・サウス間の協力促進にも意欲を示した。印メディアは、モディ氏が３１日から訪中するとの見通しも伝えている。