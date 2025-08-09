生見愛瑠、膝上ミニ丈で美脚スラリ「理想のスタイル」「大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/09】女優でモデルの生見愛瑠が8日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】生見愛瑠の圧巻美脚
生見は茶色のハートマークを添え、ボーダーのラガーシャツ、白のミニ丈ボトムを合わせたコーディネートを披露。ボトムスからは、ほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿にファンからは「ボーダー似合う」「髪型もメイクも大人っぽい」「理想のスタイル」「ずーっと憧れ」「可愛すぎる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
