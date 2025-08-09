どれほど高収入であっても、計画的な貯蓄や万一に備えての保険加入など、予測できない事態に備えておきたいものです。夫婦間だけでなく子どもも含めた「お金」に対する意識共有も欠かせないでしょう。本記事では森和彦さん（仮名）の事例とともに、定年がみえてきたころからの老後破産リスクについて、FP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。

夫はパイロット、妻は専業主婦、子どもはオール私立

都内のタワマンに住み、毎年恒例の海外旅行、有名私立大学に通う2人の子どもたち（長男22歳、長女20歳）。航空会社で航空機操縦士を務める森和彦さん（仮名／58歳）の生活は、誰もが羨む成功者の暮らしでした。年収は2,000万円、妻の幸子さん（仮名／56歳）は、専業主婦として家事や子育てのほとんどを担当し、家庭を切り盛りしていました。

しかし、傍目には華やかにみえる森さん家族の暮らしの影で、静かに「破産の時限爆弾」が時を刻みはじめていたことを、当時の彼は知る由もありません。

華やかな暮らしの影

異変の兆候は、妻がつけていた一冊の家計簿にありました。1円の差もないような正確な家計簿ではありませんが、ざっくりとした支出メモ。数年前、子どもたちの大学進学を機に始めたのです。そこに並ぶのは、高額な支出の数々でした。

新築で購入したタワマンの住宅ローンは、月に30万円。夫婦共通の趣味である旅行、体調管理を考えた高級食材、スポーツジム、ママ友とのランチなどで費用がかさみます。一番大きかったのは、子どもたちの教育費。長男、長女ともに幼稚園からオール私立で、大学は、工学部と法学部にそれぞれ進学しました。大学の学費は、年間300万円ほどかかっています。

「ずいぶん教育にお金をかけてきたな。でも、大学を無事卒業して、希望に叶う職業についてくれるなら、親の責任は果たしたことになるよな」「そうよね」月の3分の1は不在という仕事柄、久しぶりに帰宅した和彦さんは、幸子さんと一緒にそのメモを眺めていました。

年収が高いから、出費が多くても問題ない――。年収2,000万円という数字が、夫婦にそう信じ込ませていました。住宅ローンの繰上げ返済や子どもの教育費に追われ、ほとんど貯蓄が増えていないという事実から、目をそらすように。退職金3,500万円と企業年金だけが、漠然とした老後の生活の頼りです。

予想外に長期化する住宅ローンと青天井の教育費

和彦さんがようやく老後生活を真剣に考え始めたのは、55歳を過ぎたころ。そこで突きつけられた現実は、想像以上に厳しかったのです。

住宅ローンは、一部繰上げ返済をしているものの、60歳時点であと15年残っています。残額は2,500万円。退職金で完済することができますが、その場合、手元に残る資金はわずか1,000万円になってしまいます。さらに悩ましいのは、2人の子どもたちの教育費です。長男は大学院への進学を希望し、長女は司法試験の勉強に専念するため、アルバイトは辞めるといっています。追加で必要となる教育費は青天井でしょう。企業の人手不足が深刻となるなか、和彦さんの勤務先では、定年後も再雇用として働ける見通しです。しかし、身体検査基準が厳しくなるため、許可が下りなければ、パイロットを辞めざるを得ません。

いままでどおりの生活を続けていけば、老後資金がほとんど増えないのは明らかです。慌てて生活費を見直そうにも、長年にわたって続いている生活習慣、一度上がった生活水準を下げるのは容易なことではありません。

追い打ちをかけた妻の病気

「少しずつでも生活の見直しを」と努力を始めた矢先、追い打ちをかける出来事が起こりました。幸子さんが体調不良を訴え、検査を受けることになったのです。検査の結果、幸い命に別状はないものの、手術と長期の治療が必要な病状であることがわかりました。

高額療養費制度があるとはいえ、個室料や自宅から病院までのタクシー代など、自己負担額は決して少ない額ではありません。先進医療など保険適用外の治療を選択することになれば、どれだけのお金が必要になるのか想像もつきません。

「まさか自分が、病気になるなんて……」幸子さんは、言葉を失いました。

厚生労働省は、年齢階級ごとの人口一人当たりの国民医療費を調査・報告しています。令和4（2022）年度の一人当たりの医療費を参考までにみてみましょう。この金額は、患者の自己負担や健康保険からの給付などによって賄われます。

［図表］令和4（2022）年度の一人当たりの医療費 出所：厚生労働省 令和4（2022）年度 国民医療費の概況 より筆者加工作成

男性は40代から、女性は50代から医療費の増加額が大きくなっていることがわかります。生活習慣病などを発症しやすくなるのです。特に、それまで健康に自信のあった人は、見過しがちなことかもしれません。

子どもたちはまだ学生です。経済的な援助を求めることはできません。加えて、日常の食事の用意や日用品などの買い物を任せたことはほとんどありませんでした。病院への送り迎えを頼むことも難しいでしょう。医療費以外にも支出が増えていくことが容易に予想がつきます。和彦さんと幸子さんは、あっという間に貯蓄が底をつくだろうと嘆きました。

初めて打ち明けた親の経済状況

和彦さんのご家族のケースは特別な事例ではありません。高収入であっても、住宅ローン、教育費、突然の病などによって、思わぬ支出が発生することがあります。豊かな老後を送るためには、早い段階での計画や対策の実行などが重要です。

和彦さんは、ため息をつきながらも、家族で話し合いを行いました。そして、これまでの経緯と厳しい現状を子どもたちに初めて打ち明けました。収入が高かったことで、将来の備えに対する意識が薄く高水準な生活を続けていたこと、住宅ローンや教育費などが退職金で賄えない可能性があること、医療費に対する認識が甘かったこと――。

家族会議が再生の第一歩に

まずは、家計を見直して削減できる支出を洗い出しましょう。まとまった資金である退職金は、安易に繰上げ返済に使用せず、一部を低リスクの投資に回すなど、将来を見据えた活用が望まれます。将来の返済を子どもたち本人が行わなければなりませんが、奨学金の申込を検討すれば、現在の教育費の負担は軽減されるでしょう。

家族でお金に対する意識を共有して、力を合わせて乗り越えていただきたいと思います。

藤原 洋子

FP dream

代表FP