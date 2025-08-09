日本相撲連盟は9日までに、女子相撲の大会「Japan Venus Sumo Festival」を9月20日に東京・アリーナ立川立飛で開催すると発表した。「2025相撲女王決定戦」「第2回全国高等学校女子相撲選手権大会」「第12回全国学生女子相撲選手権大会」の3大会を同会場で同日開催。昨年は8月に「女王決定戦」と「高校選手権」を同日開催したが、今年はそこに「学生女子選手権」も加わった。

「全国学生女子相撲選手権大会」は今年で第12回を迎える。2000年に「東日本学生女子相撲選手権」として創設され、2013年からは西日本の大学も含む「全国学生女子相撲選手権」に規模が拡大。団体戦と階級別の個人戦で女子相撲の大学日本一を決める、通称「女子インカレ」として例年6月下旬または7月上旬に行われていた。第1回から7回までは日大八幡山体育館内に特設したマット土俵で、2021年の第8回大会以降は日大相撲部道場での開催。会場の大きさ等の観点から多くの観客を入れることが困難であり、学生日本一を決める大会として注目度をもっと高める必要があった。そこで、昨年から始まった「高校選手権」「女王決定戦」との併催を計画。女子の“インターハイ”と“インカレ”が同時に開催されることとなった。昨年は50キロ未満、65キロ未満、73キロ未満、80キロ未満、80キロ以上、無差別級の6階級だったが、今年は最も軽い50キロ未満級を廃止して55キロ未満級と60キロ未満級が新たに創設される。

「全国高校選手権」は昨年に続いての開催。8〜10日に鳥取県で開催されている全国高校総体（インターハイ）には女子の部がなく、将来的なインターハイの競技採用につながる第一歩として昨年から始まった大会が今年も開催される。全国最多の部員数を誇る鳥取城北高校や全国初の女子だけの相撲部として注目を集めた京都両洋高校の他にも、女子部員のいる高校は年々増え続けており、今年も初出場を含む多くの参加が見込まれている。

「女王決定戦」は、2023年の「元日女子相撲」の流れをくむ今までにない新たな大会として昨年から実施。相撲未経験の女性も身近に取り組めるように「チャレンジャーの部」「お母さんの部」といった部門も昨年に続いて開催される。そして最後に、それらの上位選手と高校選手権、学生選手権の上位選手、さらには今年9月にタイで開催される世界選手権の日本代表選手ら国内トップレベルの選手たちも加わって日本一を争う。また、小学生から社会人までの幅広い年代で構成される5人制の団体戦も実施される。