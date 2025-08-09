資生堂パーラーの夏限定♡極上フルーツパフェを銀座で満喫

毎年人気を博す「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」の『真夏のパフェフェア』。2025年8月は第2弾として、シャインマスカットや“富良野メロン”、無花果、岡山県産の桃といった旬のフルーツを贅沢に使った4種類のパフェが登場。さらに、バナナや葡萄を主役にした特別デザートもお目見え。厳選素材が光る、ひんやり贅沢なスイーツで真夏のご褒美タイムをどうぞ♡

芳醇な果実感♡4種の贅沢パフェ

2025年8月限定のラインナップは、旬のフルーツの魅力をたっぷり詰め込んだ4種類。

長野県産シャインマスカットと三種の葡萄パフェ

価格：3,000円

みずみずしく豊かな味わいのシャインマスカットと、厳選された3種の葡萄が一堂に楽しめる一品。

北海道 富良野市産“富良野メロン”パフェ

価格：3,000円

芳醇な香りととろける果肉が魅力の完熟富良野メロンをたっぷり使用。

和歌山県産無花果のパフェ

価格：3,000円

優しい甘みと食感の無花果を、シャーベットや赤ワインコンポートで大人テイストにアレンジ。

岡山県産桃のスペシャルパフェ

価格：4,000円

瀬戸内の自然が育んだ、とろける果肉と濃厚な甘さの桃をふんだんに。

注目の限定スイーツも見逃せない

岡山県産希少バナナ“ドレーヌ”とコーヒークレーム 無花果のソルベ添え

価格：2,700円

希少な“ドレーヌ”の濃厚な甘さと、ほろ苦いコーヒーの絶妙なバランスが魅力。

長野県産シャインマスカットとナガノパープルのシャルロット仕立て

価格：2,700円

葡萄とカシスのムースにプルーンジャムを重ねた、見た目も華やかな逸品。パフェに加え、月替わりの特別デザートもラインナップ。

※すべて税込価格です。

※カップサービス付（コーヒー・紅茶・ハーブティーより選択可）

※食材の入荷状況により内容変更の可能性あり。写真はイメージです。

夏の銀座で、旬果と涼のひとときを

旬のフルーツの魅力を余すところなく味わえる、資生堂パーラーの『真夏のパフェフェア』。果実の香りや甘さが、暑さを忘れさせてくれるような涼感を演出してくれます。

銀座の老舗カフェでいただく、見た目も美しい至福の一皿は、この夏だけの特別なご褒美にぴったり。日常をちょっぴり離れて、贅沢なひとときを過ごしてみませんか？