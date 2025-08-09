¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³°¦¡Ö²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤±¤ó¤«¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥µ¥ß¥Ã¥È2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¡ÖÂçÈÓ¿©¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¡×¤È½ñ¤µ¤¹¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÂÎ½Å¤¬º£¤è¤ê50¥¥í¾¯¤Ê¤¤19ºÐ¤Îº¢¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
Á°Æü¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡Ö°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤Ã¤×¤ê4¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ¤À¤±ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬º£Æü¤ÏËÜÊª¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈËÜµ¤¤ÇÄ©¤à³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¡£