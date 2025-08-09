¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÌÜÉ¸¤Î¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Þ¤Ç¤¢¤È75ÂÇÀÊ
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüÄø¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄÁªÈ´¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤ÎÂè1Àï¡¢¥¬¥é¥Ý¥ó¤Ç1ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢1¡Ý0¤Î3²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½é°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¡¢ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î26Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ27Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢¡Ö»à¤Ìµ¤¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢3¡Ý4¤Î8²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢ÅÄÃæÀµµÁ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î155¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹Æ±ÅÀÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¡Ý4¤Î11²óÆó»àËþÎÝ¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¡¢µÜÀ¾¾°À¸¤¬3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î139¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«Á÷¤ê·è¾¡¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡7·î31Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤â2»Íµå¡¢5ÂÇÀÊ¤Ç30µå¤â³ÚÅ·Åê¼ê¿Ø¤ËÅê¤²¤µ¤»¤¿¡£8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç2°ÂÂÇ¡¢3Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç1°ÂÂÇ¡¢5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß2»î¹çÏ¢Â³Ãæ¤À¡£
¢¡ Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¹¥·ë²Ì
¡¡Æ£¸¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ç¹â¤¤ÂÇÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½éµå¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£7·î°Ê¹ß28°ÂÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½éµå°ÂÂÇ¤¬4ËÜ¡¢1¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é1°ÂÂÇ¡¢0¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î°ÂÂÇ¤¬5ËÜ¡¢1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬5°ÂÂÇ¡¢2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬3°ÂÂÇ¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊÌÂÇÎ¨¤ò¸«¤Æ¤â¡¢0¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÂÇÎ¨¤¬.429¡Ê21¡Ý9¡Ë¡¢1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÂÇÎ¨¤¬.324¡Ê34¡Ý11¡Ë¡¢2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÂÇÎ¨¤¬.500¡Ê16¡Ý8¡Ë¤È¹âÂÇÎ¨¡£
¡¡6·î27Æü¤Î¼èºà¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆþ¤ê¤È¤«ÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¡¢¸Å¼Õ¼ù¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¡£Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÀ¤¤µå¤ò·è¤á¤Æ¿¶¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡5·î10Æü»þÅÀ¤Ç0¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤ÎÂÇÎ¨¤¬.500¡Ê6¡Ý3¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î0¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÂÇÎ¨¤¬.237¡Ê38¡Ý9¡Ë¡£7·î29Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢À¾¸ýÄ¾¿Í¤¬0¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿°ÂÂÇ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÂÇ·â¤ËÆ£¸¶¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¸½ºßÆ£¸¶¤Ï368ÂÇÀÊ¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤¿µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ë100¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ£¸¶¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ