「全然年取ってない」柳原可奈子、約20年前の姿に「懐かしい店員さんネタ」「子連れ店員になってる」の声
タレントの柳原可奈子さんは8月8日、自身のInstagramを更新。今と変わらないような姿の昔の写真を公開しました。
【写真】柳原可奈子の過去ショット
同番組は11日に復活。柳原さんも出演予定です。また、娘とネタを練習する様子や楽屋前での告知姿も披露しています。
ファンからは、「懐かしい店員さんネタ」「子連れ店員になってる」「全身でエモさを浴びます...！」「変わらな〜い」「懐かし〜」「激アツ」「世代」「全然年取ってない！昔も今も可愛いです」と、絶賛の声が集まりました。
「子連れ店員になってる」柳原さんは「2007年3月 『爆笑レッドカーペット』でネタを披露し、たくさんの方に知っていただくきっかけをいただきました そして…2025年8月11日、あの『 #爆笑レッドカーペット 』が復活!!」とつづり、1本の動画を投稿。バラエティー番組『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）に初めて出演した当時の写真が流れてきます。
