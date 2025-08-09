タレントの柳原可奈子さんは8月8日、自身のInstagramを更新。過去の姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：柳原可奈子さん公式Instagramより）

タレントの柳原可奈子さんは8月8日、自身のInstagramを更新。今と変わらないような姿の昔の写真を公開しました。

【写真】柳原可奈子の過去ショット

「子連れ店員になってる」

柳原さんは「2007年3月　『爆笑レッドカーペット』でネタを披露し、たくさんの方に知っていただくきっかけをいただきました　そして…2025年8月11日、あの『 #爆笑レッドカーペット 』が復活!!」とつづり、1本の動画を投稿。バラエティー番組『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）に初めて出演した当時の写真が流れてきます。

同番組は11日に復活。柳原さんも出演予定です。また、娘とネタを練習する様子や楽屋前での告知姿も披露しています。

ファンからは、「懐かしい店員さんネタ」「子連れ店員になってる」「全身でエモさを浴びます...！」「変わらな〜い」「懐かし〜」「激アツ」「世代」「全然年取ってない！昔も今も可愛いです」と、絶賛の声が集まりました。

出演番組のオフショットを公開

5日には出演した番組のオフショットを公開していた柳原さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)