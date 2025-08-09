ユニクロ「UT」8月のコラボが超豪華！ 『ポケモン』や“サンリオ”など必見アイテム続々登場
暑い日が続きますが、そろそろ秋コーデも気になる8月。「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランドの「UT」では、『ポケモン』など豪華コラボが目白押し。今回は今月発売される注目アイテムをピックアップしてご紹介します。
【写真】「メガサーナイトex」も！ 注目の『ポケモン』コレクション一覧
■“ポケカ”＆『ポケポケ』と初コラボ！
まず見逃せないのは、8月11日（月）から発売されるポケモンカードゲームとゲームアプリ『Pokemon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）』との初となるコラボレーションコレクション。ピカチュウをはじめとしたポケモンカードのイラストやポケモンのシルエット、ワンポイントイラストなどをあしらったTシャツ＆スウェットが展開されます。
Tシャツには、ポケモンカード23枚分のピカチュウが集合したアートを大きくプリントした1枚や、最新の拡張パックでも主役となる「メガサーナイトex」のデザインがそろうほか、スウェットには『ポケポケ』より「ミュウツーex」と「ゲンガーex」などがあしらわれており、ポケカ＆『ポケポケ』が好きな人にはたまらないコレクションとなっています。
■レトロなキティが超かわいい
続いて8月中旬からは、サンリオキャラクターズとコラボした新作アイテムとして「スウェットシャツ」3種が販売開始。
“レトロなスーパーマーケット”をテーマに、荷物がいっぱいに詰め込まれたカートを押すハローキティを描いた1枚や、ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコがショッパーからひょっこり顔を出しているデザイン、パティ＆ジミーを描いたアイテムがそろいます。
■劇場版『チェンソーマン』が登場
さらに8月下旬には、最新作「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が9月19日（金）から公開予定の『チェンソーマン』とコラボレーションしたTシャツコレクションが登場。
ラインナップは、チェンソーマンの躍動感あふれる姿を大胆にあしらったデザインや、花をくわえたポチタに「CHAINSAW DEVIL」のロゴを添えた1枚、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」に登場するボムとの戦闘シーンを背面にプリントした迫力満点のアイテム全3種類で、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の公開を前に、気分を高めてくれること間違いなしです。
