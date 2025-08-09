夏休みのとっておきおやつ。いがらしろみさんに教わる『フルーツポンチのゼリー』

カラフルなフルーツがぷるんと揺れる、夏にうれしいひんやりおやつ。

人気菓子研究家・いがらしろみさんが教えてくれたのは、見た目も涼やかな『フルーツポンチのゼリー』。

キラキラ輝くスイーツに、子どもたちも大喜び。夏休みにぴったりのひと品です。

『フルーツポンチのゼリー』のレシピ

材料（容量800ml〜１リットルの器１個分）

好みのフルーツ※……合わせて約300g

（ブルーベリー、キウィ、オレンジ、ぶどう（皮ごと食べられるもの）、パイナップル（缶詰）、白桃（缶詰）など）

トッピング用のさくらんぼ（缶詰）……5〜6個

板ゼラチン……10g

オレンジマーマレード……30g

グラニュー糖……100g

※キウィ、マンゴー、パイナップル、いちじく、パパイアなどは「たんぱく質分解酵素」を持つため、生のままだとゼリーが固まりにくくなる。使う場合は、作り方（3）のキウィのように一口大に切ってから、同様に加熱する。

下ごしらえ

板ゼラチンはたっぷりの冷水に入れ、冷蔵庫に10分ほど入れてふやかす。

作り方

（1） キウィは皮をむき、一口大に切る。オレンジは包丁で皮を果肉が見えるまで厚めにむく。果肉と薄皮の間に包丁を入れて1房ずつはずし、一口大に切る。パイナップル、白桃は缶汁をきり、一口大に切る。

（2）キウィ以外の果物をボールに入れ、マーマレードを加えてあえ、10分ほどおく。

（3）小鍋にキウィ、グラニュー糖、水2カップを入れ、中火にかける。砂糖が溶けてふつふつとするまで温め、火を止める。ゼラチンの水けを絞って加え、混ぜて完全に溶かし、粗熱を取る。

（4）（3）を（2）のボールに加え、大きく 混ぜて全体をなじませる。

（5）器に入れ、冷蔵庫で2〜3時間冷やし固める。食べるときにさくらんぼを汁けをきってのせる。

好みのフルーツをたっぷり使って、みんなでワイワイ作れば、きっと夏の思い出のひとつに。

ひんやりおいしいおやつで、楽しいひとときをどうぞ♪

（『オレンジページCooking』 2019年6月17日号より）