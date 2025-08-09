夏休みのとっておきおやつ。いがらしろみさんに教わる『フルーツポンチのゼリー』
カラフルなフルーツがぷるんと揺れる、夏にうれしいひんやりおやつ。
人気菓子研究家・いがらしろみさんが教えてくれたのは、見た目も涼やかな『フルーツポンチのゼリー』。
キラキラ輝くスイーツに、子どもたちも大喜び。夏休みにぴったりのひと品です。
『フルーツポンチのゼリー』のレシピ
材料（容量800ml〜１リットルの器１個分）
好みのフルーツ※……合わせて約300g
（ブルーベリー、キウィ、オレンジ、ぶどう（皮ごと食べられるもの）、パイナップル（缶詰）、白桃（缶詰）など）
トッピング用のさくらんぼ（缶詰）……5〜6個
板ゼラチン……10g
オレンジマーマレード……30g
グラニュー糖……100g
※キウィ、マンゴー、パイナップル、いちじく、パパイアなどは「たんぱく質分解酵素」を持つため、生のままだとゼリーが固まりにくくなる。使う場合は、作り方（3）のキウィのように一口大に切ってから、同様に加熱する。
下ごしらえ
板ゼラチンはたっぷりの冷水に入れ、冷蔵庫に10分ほど入れてふやかす。
作り方
（1） キウィは皮をむき、一口大に切る。オレンジは包丁で皮を果肉が見えるまで厚めにむく。果肉と薄皮の間に包丁を入れて1房ずつはずし、一口大に切る。パイナップル、白桃は缶汁をきり、一口大に切る。
（2）キウィ以外の果物をボールに入れ、マーマレードを加えてあえ、10分ほどおく。
（3）小鍋にキウィ、グラニュー糖、水2カップを入れ、中火にかける。砂糖が溶けてふつふつとするまで温め、火を止める。ゼラチンの水けを絞って加え、混ぜて完全に溶かし、粗熱を取る。
（4）（3）を（2）のボールに加え、大きく 混ぜて全体をなじませる。
（5）器に入れ、冷蔵庫で2〜3時間冷やし固める。食べるときにさくらんぼを汁けをきってのせる。
好みのフルーツをたっぷり使って、みんなでワイワイ作れば、きっと夏の思い出のひとつに。
ひんやりおいしいおやつで、楽しいひとときをどうぞ♪
（『オレンジページCooking』 2019年6月17日号より）