¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¦À¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤â´¶·ã¤Î·àÅª¾¡Íø¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè5Æü¡¡1²óÀï¡¡¹°Á°³Ø±¡À»°¦4¡½3À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯8·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2¾¡¤òµó¤²¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½éÀïÆÍÇË¡£1992Ç¯°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯È¯¿Ê¤·¤¿¡£º£Âç²ñ4»î¹çÌÜ¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¦À¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó2»à¡¢5ÈÖ¡¦°ÂÅÄÍª·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦»³²¼¹Òµ±¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬°ì¿¶¤ê¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¹°Á°³Ø±¡À»°¦ÀèÈ¯¡¦¶ÜÀî¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿Äã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æ±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£º£Âç²ñ3¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©2¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½3¤Î7²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î7ÈÖ¡¦Åò»³¿ÎÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦±à¸¶´ªÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢1ÈÖ¡¦±ü½Ù¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÃæµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½3±äÄ¹10²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦ÀÆÆ£Âç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬²¡¤·½Ð¤·»àµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÊá¼ê¤Î»³²¼¤¬Ä¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£Áê¼ê¤¬µ¾ÂÇ¤ò»î¤ß¡¢»°ÎÝÂ¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÈÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¸å¤â»°¿¶¡¢Í·¥´¥í¤ÇÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡ÖËÍ¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦´ò¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âç²ñ¤Ï6»î¹ç¤Ç38ÆÀÅÀ¤È¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÂÇ·âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹ÃæÌîÎ°ÊË¡Ê3Ç¯¡Ë¤Èº¸ÏÓ¡¦¸¶°½ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2¿Í¤Ç6»î¹ç¤òÅê¤²È´¤¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë4¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢À»ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÀèÈ¯¤ÎÃæÌî¤¬6²ó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¸¶¤¬¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿À¾Â¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½éÀï¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁíÎÏÀï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼¡¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£