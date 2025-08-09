“歌う語り部”として活動「被爆者の合唱団 ひまわり」平和祈念式典で歌う“平和への願い“《長崎》
核廃絶を訴えてきた歌声が、3年ぶりに平和祈念式典で響きます。
被爆80周年に再集結した被爆者の合唱団、願いを込め、世界に発信する“最後の歌声”です。
（浦川 時雄さん）
「聞こえていますか～被爆者の声が…」
長崎で生まれ81年間、ずっと暮らしてきた浦川時雄さん。
“核廃絶の思いを歌に込め世界に発信する” そんな活動に賛同した被爆者の一人です。
（浦川 時雄さん）
「被爆者ではあるけど、今まで被爆に関するいろんな催し(に参加しなかった)。自分が80年生きた証として参加してみようと」
妻 幸子さんとともに、自宅での練習も欠かしません。
（浦川 時雄さん）
「“世界の国から平和を願う声がするでしょう”と。ここは気持ちがグッとくるような感じが私はする」
練習している歌は、核廃絶の思いを込めた合唱曲『もう二度と』。
被爆者の合唱団「ひまわり」が歌い続けてきました。
（合唱曲 ♪ もう二度と）
「もう二度とつくらないで、私たち被爆者を…」
（音楽プロデューサー 寺井一通さん）
「今世界はめちゃくちゃですね。そんな中で皆さんが歌ってくださる意味というのはとても重たくて大きい意味があると思います」
2004年に発足した「ひまわり」は2010年以降、11回にわたり平和祈念式典に出演するなど“歌う語り部”として活動してきました
メンバーの高齢化などを理由に2022年で出演を一旦、終えていましたが節目を迎えた、今年。
（音楽プロデューサー 寺井一通さん）
「ノーベル平和賞を被団協が受賞した。それともう一つ、被爆80年ということで各国からの注目もあるだろうし、最後の被爆者の歌声を、とにかく世界に響かせることに大きな意味がある」
式典のオープニングをまかされ再び「もう二度と」を歌うことに。
（音楽プロデューサー 寺井一通さん）
「背中から声を出す感じで」
3年ぶりの活動再開にあたり、浦川さんら新たなメンバーも加入。
平均年齢82,4歳。
79歳から89歳までの32人であさっての本番を迎えます。
（合唱団ひまわり 田崎禎子 団長）
「(世界は)いろんな戦争の真っただ中にいるので、出来る限り “(世界の)トップに歌声が届きますように” という思いで歌う」
（指導）
「しっかり自分の歌になっていますか」
（大西康夫さん）
「どうでしょう」
新メンバーのひとり大西康夫さんは最年少の79歳です。
“胎内被爆”ということで原爆の記憶はありませんが、被爆者としてできることをしたいと参加をきめました。
（大西康夫さん）
「自分は見てないけど、話は聞いている(母は)、道ノ尾におじおばを探しに行ったと。(本番では)母のことを思って歌うことになる」
楽譜には感情や表現などたくさんの書き込みが…。
あの日の惨状を目の当たりにした母の気持ちに寄り添って歌います。
（大西康夫さん）
「2番の“怒りをもって”というところは、覚えていますか。広島、長崎、この辺で(怒りも)訴えたい」
被爆者の合唱団「ひまわり」。
ノーベル平和賞受賞、そして、被爆80年。
節目の年に機運が高まる「核廃絶」の願いとメンバーそれぞれの思いものせ、9日に最後の歌声を世界に届けます。
（浦川 時雄さん）
「世界各地で戦争あってますよね。世の中からなくなることだけを望んでいる」
（大西康夫さん）
「歌で訴えることしかないので原爆を二度と繰り返さない、そんな感じで訴えていきたい」