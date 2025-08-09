BTSのJIMIN（ジミン）の1枚目のソロアルバム「FACE（フェイス）」が、音源プラットフォームSpotify（5日付）で、26億ストリーミングを突破した。発表2年が立っても変わらない人気を証明した。

JIMINは、31億ストリーミングを超えた2枚目のアルバム「MUSE（ミューズ）」とともに、Spotify史上26億ストリーミング以上を達成した2つのアルバムを保有した韓国ソロ歌手唯一の大記録を樹立した。

韓国メディアのスターニュースは9日「特にFACEのタイトル曲『Like Crazy（ライククレイジー）』は6日、Spotifyで13億8000万を突破し、韓国語ソロ曲最多ストリーミング記録を継続し、ファーストアルバムのストリーミングを主導している」と報じた。

また、Like Crazy公式ミュージックビデオは、YouTube（ユーチューブ）で、1億7000万再生回数を記録している。さらに、グローバル音源検索サイトのシャザムで、97万検索量を突破するなど、世界の多様な音源プラットフォームで、幅広い支持を受けている。