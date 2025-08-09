

還暦後に計9回、中国に留学した村田厚子さん（左）と、現地でできた友達の馮さん（21）。写真は雲南省大理市の観光名所の洱海環湖公園にて（馮さん提供）

村田厚子さん（77歳）はとにかく明るく、底抜けに元気だ。

60歳までは会社員と家庭主婦を両立して過ごしてきたが、還暦を迎えてから外の世界に目を向け、中国留学は延べ9回に及ぶ。



留学先の廣西省桂林陽朔（村田さん提供）

7月下旬、村田さんは半年間の留学を終え、中国南部にある廣西省桂林陽朔の語学院から帰国した。そのタイミングで、筆者は彼女に話を聞いた。

中国では、彼女は最年長の日本人留学生かもしれない。だが年齢をものともせず、彼女は自らの言動で「人生はいつでも拓ける」と教えてくれた。

どう楽しむか、どう充実させるか――その答えは、彼女の生き方そのものにあった。

万里の長城を走破したくて中国へ

村田厚子さんの初めての中国の旅は、驚きと不安に満ちたものだったが、その一方で農村の人々の温かさにも触れることができた。

きっかけは2010年。偶然知った「万里の長城マラソン大会」に心を動かされ、写真でしか知らない城壁を走破したい欲望にかられた。村田さんは思い切って中国へ行き、マラソンにチャレンジ。しかし、平坦な道のない過酷なコースのため、途中で棄権した。

その後、彼女は一人でしばらく中国に滞在することを決意。長城のふもとの農村を歩きながら、宿を探した。

行き当たりばったりで見つけた旅館で、紙に書かれた料金を見て「高い！」と思ったものの、中国語がわからず、交渉もできないままチェックインした。

「一人なの？」気晴らしに散歩に出たら農家の女性に優しく話しかけられた。相手の身振り手振りからなんとなく言葉の意味がわかった。

二人で歩いているうちに、彼女の家に着いた。「農家院」と書かれた民宿の看板が見えた。料金は先ほどの旅館の半額。村田さんは旅館に戻ってキャンセルを申し出たが、「ノー！」と怒鳴られ、返金はされなかった。怖くなって、お金はあきらめた。

「農家院」に戻ると、畑から帰った女性の夫が笑顔で迎えてくれた。夕食は水餃子と畑の野菜のおかず。食後、主人が中国語で『北国の春』を歌い出す。この歌は80年代から中国でも親しまれている。村田さんも日本語で声を張り上げて合唱した。



留学先の廣西省桂林陽朔の漓江（村田さん提供）

孫ほどの年齢の学生と机を並べる

村田さんは帰国後、すぐにラジオ講座で中国語の学習を始めた。再びマラソンに挑戦し、あの夫婦と再会する――そんな夢を胸に、学びにも熱が入った。

長期滞在を目指し、還暦をすぎた彼女が選んだのは留学という道。かつて騙された経験があっても、「きっと親切な人がいる」と信じていた。

2012年、最初の留学先は大連交通大学。そこには意外にも日本人留学生が多く、大連の街並みもどこか日本に似ていて親しみやすかった。

だが彼女は、もっと多様な文化に触れたいと考え、自ら行きたい大学に手紙やメールで直談判する「押しかけ留学」を試みた。中国の大学には留学生の年齢制限（65歳）があり、途中には語学学校へ進路を変えたが、その情熱は衰えなかった。

これまで半年ずつ、大連、海南、桂林、昆明、成都など中国の都市で、世界各国の留学生たちと机を並べて学んできた。孫のような若者たちは、日本から来た村田さんを中国語で「奶奶（ナイナイ）＝おばあちゃん」と呼ぶ。

クラブ活動も盛んで、太極拳、チマキ作り、書道など多彩だ。村田さんは、ヨーロッパの留学生が「一」を右から書いたのに驚いたという。

綱引き大会では、「奶奶、危ないから応援してね」と若者が優しく気遣ってくれた。村田さんの心の中では、彼らと一緒に綱を引きたかった……。



村田さん（左）と仲良しのスペインからの留学生（村田さん提供）

中国での留学生活に不便を感じることはあったか――そう尋ねると、村田さんは率直にこう語ってくれた。

「慣れない場面には何度も出くわした。お釣りをレジに放るように返されたり、スーパーで売り場を聞いてもスタッフが顎で方向を示してすぐスマホをいじってしまったり、プールの監視員も、リンゴをかじりながらおしゃべりしていて、あまり仕事をしているようには見えなかった。サービスの質はもう少し上がってほしい」



市場で秋田小町が売られているのを見つけたが…真贋はわからない（村田さん提供）

さらに彼女はこうも話す。「車優先の社会で、歩行者としては危険を感じたことがある。ゴミの分別もまだ整っていない地域がある」。異文化の中で、戸惑いながらも彼女は少しずつその土地に馴染んできた。

「中国では携帯決済が主流で、高速列車や飛行機の予約に毎回四苦八苦する。クラスメイトに助けてもらいながら、友人も増えた」

長期滞在の村田さんは、中国の現状にも詳しい。「大学を出ても仕事が見つからず、デリバリーの仕事をする若者も多い。もったいないと思う」と言う。

発展が続く中国で、村田さんが特に驚いたのは農村の変化だった。

道は舗装され、畑にはソーラーパネルが並ぶ。雑貨屋はコンビニに変わり、民宿を営む農家も増えている。

「バスでは、皆が礼儀正しく席を譲ってくれる」と村田さんは微笑む。異国で遭遇した数々の困難も、彼女にとってはすべて挑戦だ。その積み重ねが、今の彼女を形づくっている。



農村市場の床屋（村田さん提供）

中国の友達が日本に遊びに来てくれた

村田さんが中国留学で最も心に残っているのは、海南省滞在中に参加した市民ハイキングだった。週末に、海や山、古い街並みを巡る小旅行であり、参加費は一人1000円ほど。中国人たちは、ただ一人の日本のおばあさんを大歓迎してくれたそうだ。

何度も顔を合わせるうちに、気の合う十人ほどの仲間ができた。三年後、彼らは日本を訪れ、村田さんの地元・神奈川県秦野市に来た。丹沢の大山を登り、村田さんの夫が営む居酒屋で宴を開いて楽しい夜を過ごした。「私たちが日中友好の懸け橋になれた気がした」と、村田さんは誇らしげに話した。

「若者たちは日本に興味を持っていて、よく片言の日本語で話しかけてくる。アニメで日本語を覚えて、驚くほど流暢な人もいるのよ」。村田さんは、中国の若者との交流を楽しそうに振り返った。

彼女は、雲南省・昆明市で、馮さん（21歳）と出会った。昆明出身の大学4年生で金融学を学ぶ彼は、独学で日本語能力試験N1に合格した。

取材中、話を聞いていた馮さんが、あとでこう話してくれた。「村田さんと知り合ったのは1年ちょっと前。日本のおばあちゃんとしては珍しく、どこか中国人っぽい、面倒見のいい人だ。彼女は中国語を学びたい、僕は日本語をもっと話したい、自然と教え合うようになった。会話はほとんど日本語で、話題も尽きない。まるで“忘年の交わり”になった」。

世代も国境も越えた、温かな交流がそこにあった。馮さんは自身の夢についても語ってくれた。「高校時代にアニメや日本史に触れる機会が多く、それがきっかけで日本語を学び始めた。来年は日本に留学したい。日本では、村田さんのように親切な人が、きっと多いと信じている」

自分の目で見ると、違った世界が見えてくる

村田さんにとって、半年ずつの中国留学は、いつも刺激に満ちた時間だ。自分の目で中国を見て、自分の言葉で中国の人々と語り合う--それは、何にも代えがたい喜びだ。

「近年では、メディアの影響もあってか、中国に対して『怖い国』という印象を抱く日本人が少なくないようだ。実際にその土地に身を置き、人々と向き合ってみると、見えてくるものはまるで違う」と村田さんは穏やかに語る。

村田さんは自らの体験を通して、報道では見えてこない中国の素顔に触れてきた。「道を尋ねると、スマホで日本語に翻訳して見せてくれる。言葉を交わし、円卓で杯を重ね、歌を歌ううちに、気づけば見知らぬ誰かが友人になっている。誤解があっても、言葉と笑顔で、すぐに溶けていくのよ」

なかでも彼女が驚いたのは、バスの中で隣の人との会話が自然に始まり、たった数分で微信（WeChat）の連絡先を交換するような気軽さだ。

日本では、知らない人に話しかけるのに少し勇気がいる。だが中国では、人との距離がぐっと近い。その気さくで開かれた空気に、彼女は何度も心を動かされた。

「いつの間にか、自分でも中国人のように振る舞い、そこに溶け込んでいるのを感じる。毎年6カ月の留学と遊学の日々は、夢のようにあっという間に過ぎていく。体力と気力がある限り、留学を続けたい」（村田さん）

「半年は日本、半年は中国」――気の向くままに生きる。77歳の村田さんは、今日も朗らかな笑顔を浮かべている。

