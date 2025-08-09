2025年8月9日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東葉高速線・東西線の旅。

旅人は、小島奈津子。

東葉高速線

東葉勝田台駅から西船橋駅まで千葉県八千代市・船橋市の中央部を東西に横断する全長16.2キロ、全9駅の路線です。東京メトロ東西線と直通運転しています。

東西線

千葉県船橋市の西船橋駅から東京都中野区の中野駅までを結ぶ、全長30.8キロの路線です。学生街やビジネス街、下町や漁船の街まで個性豊かな町並みが広がる沿線で、東京メトロの路線で最も長い距離を運行しています。

今週の旅人：小島奈津子

1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所属。

大学卒業後、1992年フジテレビ入社。現在はフリーアナウンサー。「なっちゃん」の愛称で、お茶の間の人気者に。バラエティー番組などのMCでも活躍中です！

おじゃましたところ 北習志野駅 MOTO CURRY 葛西駅 雑貨とハンドメイドのお店 しましま 門前仲町駅 TINY PARADISE COFFEE 早稲田駅 ありさ & あかめがね 中野駅 トトト ふなばしアンデルセン公園 MOTO CURRY雑貨とハンドメイドのお店 しましまTINY PARADISE COFFEEありさ & あかめがねトトト

園内に約2万株のひまわりが咲き乱れるイベントは8月31日まで！涼を求めるなら「じゃぶじゃぶ池」もオススメ！

【最寄駅】東葉高速線「北習志野駅」からバスで約20分

【所番地】千葉県船橋市金堀町525

【電話番号】047-457-6627

【営業時間】9:30〜16:00（時期によって異なります）

【定休日】月（※祝日・春・夏・冬休みは開園）・年末年始 ※その他臨時休園あり

【ホームページ】https://www.park-funabashi.or.jp/and/

【Instagram】https://www.instagram.com/funabashi_andersen_park/

MOTO CURRY（北習志野駅）

ポップな外観が目印のスパイスカレー専門店。名物「ミルチカレー」は、3回食べると病みつき！と評判。

【最寄駅】東葉高速線「北習志野駅」から徒歩7分

【所番地】千葉県船橋市習志野台2-13-23

【営業時間】11:30〜14:30

【定休日】日・月（※その他不定期で休業日あります。Instagramをご確認ください。）

【Instagram】https://www.instagram.com/motocurry/

雑貨とハンドメイドのお店 しましま（葛西駅）

双子姉妹が目利きして厳選したハンドメイド作品を扱う雑貨とアクセサリーのお店。店名の由来は“姉妹”から。

【最寄駅】東西線「葛西駅」から徒歩10分

【所番地】東京都江戸川区中葛西5-8-12 宇田川マンション

【営業時間】

<火・木・金>10:00〜16:00

<日>11:00〜17:00

【定休日】土・月・水

【Instagram】https://www.instagram.com/shimashima2310/

【備考】2025月8月11日〜16日まで夏季休暇

TINY PARADISE COFFEE（門前仲町駅）

エスプレッソと和の心をこよなく愛する店主が営むカフェ。“仏恥義理”に美味しいコーヒーとバスクチーズケーキが名物。

【最寄駅】東西線「門前仲町駅」から徒歩3分

【所番地】東京都江東区富岡1-26-12 大通ビル101

【電話番号】070-8544-4477

【営業時間】8:00〜19:00

【定休日】月

【Instagram】https://www.instagram.com/tiny_paradise_coffee/?hl=ja

ありさ & あかめがね（早稲田駅）

絵を描くのが苦手な方でも楽しめる“お絵かきスタンプ”のお店。ご夫婦が生み出す独創的な世界観に触れてみては？

【最寄駅】東西線「早稲田駅」1番出口から徒歩6分

【所番地】東京都新宿区早稲田鶴巻町44

【営業時間】11:00〜16:00

【営業日】Instagramをご確認ください

【ホームページ】https://www.akamegane.net/

【Instagram】https://www.instagram.com/alisa.akamegane/

【X（旧Twitter）】https://x.com/alisa_akamegane

2022年に誕生した旬の魚介類が自慢のイタリアン。名物のピザは常時10種類ほどメニューが用意されています。

【最寄駅】東西線「中野駅」から徒歩4分

【所番地】東京都中野区中野5-57-5

【電話番号】03-6684-4224

【営業時間】

<月〜金>11:30〜14:30（L.O.14:00）／16:00〜22:30（L.O.22:00）

<土日祝>11:30〜22:30（L.O.22:00）

【定休日】無

【Instagram】https://www.instagram.com/tototo.pizza/