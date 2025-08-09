えなこ、グラビア“最高到達点” “刺激的”写真集の表紙解禁に「反則技（笑）」「かなり責めてますね」「神！」と反響
人気コスプレイヤーのえなこが、9日までに自身のインスタグラムを更新。9月3日に集英社から最新写真集『エピローグ』を発売することを報告。表紙も解禁し、「撮影地から衣装、使う写真など全部自分で決めてます。グラビアを始めて9年…集大成ともいえる写真集です」と胸を張った。
【写真】衝撃！「着てますか？」水着ショットを公開したえなこ
えなこは「今まで出版社さんから4冊くらい写真集を出しているのですが全部コスプレしていたり、ほぼスッピンだったり…いわゆる“普通”の写真集を出したことがなかったので念願でした」と紹介。
続けて「タイトルだったり表紙の衣装（？）だったり、気になる所はたくさんあると思いますがまたどこかのタイミングで言うと思うので予約してお待ちください」と呼びかけている。
本作は、えなこが2016年に『ヤングジャンプ』に初登場して以降、わずか2ヶ月で表紙を飾り、以後グラビア界に革新をもたらしてきた軌跡の“最高到達点”とされる。ロケ地、コンセプト、衣装まで全てを本人が全面プロデュースし、舞台はオーストラリアへ。自然体の“素のえなこ”から、長年培ってきた表情・ポーズまで、あらゆる魅力を詰め込んでいる。
この投稿にファンからは「これで表紙はヤバい」「それ反則技（笑）」「健康美なナイススタイル」「えなこりんの魅力が爆発してる」「過去一の露出。かなり責めてますね」「神！！！GOD!!!」などの反響のコメントが寄せられている。
