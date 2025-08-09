ガチで惚れているんだ。男性が好きな女性にする「特別な愛情表現」
「愛してる」と言葉にしない男性は少なくないですが、ではどのように好きな女性に愛情を伝えるのでしょうか？
そこで今回は、男性が好きな女性にする「特別な愛情表現」を紹介します。
｜真剣に女性の話を聞く
男性があなた目を見てしっかりと話を聞いてくれるのは、あなたへの愛情があるから。
もしあなたが何か悩んでいるなら、彼は親身になってサポートしてくれるはずです。
「愛する女性の力になりたい」「なんとしても自分が守りたい」といった気概を見せてくれるでしょう。
｜忙しくても会うための時間を作る
意外と気づいていない方も多いのが、男性は好きな女性に会うために、努力して時間を作っているということ。
「今日たまたま早く終わる日だったから」と言う男性も、実は無理して会う時間を作っているのかも知れません。
｜気遣いのLINEをする
仕事が終わる時間に「おつかれさま」、デートの後に「無事に帰れた？」など、
気遣いを感じられるLINEを送ってくるのも男性なりの愛情表現の１つ。
本気であなたを想い、つながっていたいという気持ちが行動に表れています。
｜ギュッと抱きしめる
彼のことを好きな気持ちがあふれてしまい、抱きしめたくなったことはありませんか？
ギュッと抱きしめることは彼を愛おしく思うときの表現方法。それは男性も一緒です。
言葉で伝えるのは照れくさい時や、当てはまる言葉が見つからない時ほど、愛情表現として抱きしめてくるでしょう。
これまで当たり前にされていたことが、実は男性の愛情表現ということも。
たとえストレートな言葉がなくても、男性を思いやる気持ちを持って、愛情をたくさん受け止めてあげてくださいね。
