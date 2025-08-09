雰囲気＆表情一新。大人世代におすすめ【最旬ショートヘア】アカ抜けのポイント
見た目の雰囲気や表情を一新させるためにはカットやヘアカラー、パーマなど大きなメンテナンスが必須と思いがちですが、少しだけ変化を加えるだけでもOKなんです。そこで今回は、大人世代におすすめの【最旬ショートヘア】アカ抜けのポイントを紹介します。
🌼顔型・骨格問わずに似合わせやすい。おしゃれな【分け目なしショートヘア】の作り方
大人の色気を演出するなら“髪流れを美しく見せる”のが鍵
ナチュラル感漂うショートヘアであっても、“髪流れを美しく見せる”ことで大人ならではの色気を演出できます。
ほんのりウェットな質感でスタイリングしつつ、メイクはナチュラルな色味のリップやチークなどを合わせてきれいめに全体の雰囲気をまとめるだけでOK。エフォートレスに仕上げるのが、大人っぽくアカ抜ける鍵となるでしょう。
大人の魅力を演出するなら“ふんわり感”を意識したスタイリングを
大人の魅力を演出したいという方は“ふんわり感”を意識したスタイリングを施しましょう。柔らかさが増すと、自然と大人っぽい落ち着いた雰囲気が生まれます。
前髪はサイドに流すようにスタイリングして、全体に束感を出すだけでOK。なお、髪を乾かすときに根元を立ち上げることを意識して、仕上げにヘアスプレーを軽く振りかけてツヤ感を補うこともポイントです。
質感やニュアンスを意識を向けつつシルエットにほんの少し手を加えて、なりたい雰囲気をぜひ実現させていきましょうね。＜image出典：instagram（@hatori0307）＞