絶対的に愛されている。男性が本命の女性に「必ずする言動」
男性の中には、あまり「好き」「愛してる」といったセリフを口にしない人も。
そういう男性とお付き合いしていると、「彼に本当に愛されているのか？」と判断に悩むでしょう。
そこで今回は、男性が本命の女性に「必ずする言動」を紹介します。
他の女性にはしない特別扱いをしてくれる
男性の多くは、本命の女性とそれ以外の女性とでは対応が大きく変わるものです。
そのため、他の女性にはしないような特別扱いをしてくれているなら、絶対的に愛されていると言えます。
いつも優しく気遣ってくれる
男性は本命の女性には愛憎表現の１つとして優しさを見せるところがあります。
好きでもない女性が相手だとイライラしてしまうような態度でも、本命の女性が同じ態度をした際には笑顔で受け止めてくれるものですし、逆に「何か嫌なことがあった？」などと心配さえしてくれるでしょう。
また、「彼女を喜ばせたい」「彼女の役に立とう」という気持ちから、常に気遣いを見せてくれたりするものです。
小まめに連絡してくれる
男性は本命の女性と常につながっていたいという欲求から、自分から小まめに連絡してしまうものです。
普通であれば男性は用件がなければ人に連絡を取ろうとはしないところがあるので、これもまた男性にとっては愛情表現の１つと言えるでしょう。
また、女性からの連絡に対してもなる早で対応してくれるのも、本命行動と見てOKと言えます。
本命の女性に行動を通して愛情表現する男性は少なくないので、今回紹介した行動を男性が見せているなら、きっとその愛情は本物ですよ。
🌼まさかの脈なし…。脈アリと勘違いしやすい「男性の行動」とは