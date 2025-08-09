手帳アレンジをもっと楽しく！透明スタンプ「氷印」に新柄＆使いやすいスタンプパッド8色が仲間入りするよ
文房具ブランド「HITOTOKI（ヒトトキ）」の透明スタンプ「氷印」は、涼しげな見た目と使いやすさで、ダイアリーやスケジュール帳アレンジにおすすめのアイテム。
今回は、第2弾となるスタンプの新柄と、ニューカマーな専用スタンプパッドをご紹介します。
9月10日（水）からの販売に先駆けて、「HITOTOKI」の公式オンラインストアでは予約販売がスタートしているので、ひと足先にチェックしてみてくださいね。
「HITOTOKI」の透明スタンプに新柄が仲間入り
「氷印」は全てのパーツがクリア素材で作られた、まるで氷のような見た目の透明スタンプ。
2024年に登場して以来、同年のグッドデザイン賞を受賞するなど、文具ラバーさんの注目を集めています。
斬新な見た目のスタンプは、位置の調整がしやすく、狙った場所にスタンプしやすいという利点もありますよ。
そんなデザイン性と機能性の双方に優れたアイテムに、新柄が登場。
「氷印」の新作では、第1弾で人気の動物柄に加えて、柄を繋げやすいモチーフや、複数のスタンプを組み合わせられるデザインが追加されます。
「小サイズ」（税込638円）には、『ショクパン』や『ヌイグルミ』など、8種類の新柄がお目見え。
「大サイズ」（税込748円）には、繰り返し捺すことで柄を広げられる『ニュアンス』や、『ネコ』のようなアニマル柄など10種類が新たにラインナップしますよ。
新しい「長サイズ」スタンプは、部分捺しにも最適
これまでのスクエア型にプラスして、手帳の区切りや細長いスペースに使いやすく、柄の一部にインクをつけて捺す『部分捺し』も楽しめる、「長サイズ」（税込748円）も必見。
「長サイズ」では、街角のネオンサインに似た『ネオン』や、数字が並ぶ『ナンバー』など、4パターンが展開されます。
統一感のあるデコレーションが叶う「6個セット」（税込2970円）には、「長サイズ」を含む3サイズのスタンプを組み合わせてセット。
紙箱入りなので、スタンプを保管しやすいところもうれしいポイントですよ。
「6個セット」は、オノマトペがスタンプになった『マンガセット』や、イラストレーター・しまむら ひかりさんデザインの『モリセット』など、6種類から選べます。
8色から選べる「氷印スタンプパッド」も新登場
「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインク、「氷印スタンプパッド」（税込759円）も新たに販売。
インクパッドが乾きにくくほどよい硬さのため、『部分捺し』したい時の塗り分けも思い通りにできそうですよ。
カラーは、「氷印」との相性やデコレーションのしやすさにこだわった8種類。
豊富な新柄と新しいスタンプパッドは、手書き派さんの心をくすぐるアイテムになりそうですよね。
ノートや手帳をかわいく彩れるスタンプを、ぜひゲットしてみてくださいね。
「氷印」の予約販売はこちら
https://hitotoki.store/
参照元：株式会社キングジム プレスリリース
今回は、第2弾となるスタンプの新柄と、ニューカマーな専用スタンプパッドをご紹介します。
9月10日（水）からの販売に先駆けて、「HITOTOKI」の公式オンラインストアでは予約販売がスタートしているので、ひと足先にチェックしてみてくださいね。
「氷印」は全てのパーツがクリア素材で作られた、まるで氷のような見た目の透明スタンプ。
2024年に登場して以来、同年のグッドデザイン賞を受賞するなど、文具ラバーさんの注目を集めています。
斬新な見た目のスタンプは、位置の調整がしやすく、狙った場所にスタンプしやすいという利点もありますよ。
そんなデザイン性と機能性の双方に優れたアイテムに、新柄が登場。
「氷印」の新作では、第1弾で人気の動物柄に加えて、柄を繋げやすいモチーフや、複数のスタンプを組み合わせられるデザインが追加されます。
「小サイズ」（税込638円）には、『ショクパン』や『ヌイグルミ』など、8種類の新柄がお目見え。
「大サイズ」（税込748円）には、繰り返し捺すことで柄を広げられる『ニュアンス』や、『ネコ』のようなアニマル柄など10種類が新たにラインナップしますよ。
新しい「長サイズ」スタンプは、部分捺しにも最適
これまでのスクエア型にプラスして、手帳の区切りや細長いスペースに使いやすく、柄の一部にインクをつけて捺す『部分捺し』も楽しめる、「長サイズ」（税込748円）も必見。
「長サイズ」では、街角のネオンサインに似た『ネオン』や、数字が並ぶ『ナンバー』など、4パターンが展開されます。
統一感のあるデコレーションが叶う「6個セット」（税込2970円）には、「長サイズ」を含む3サイズのスタンプを組み合わせてセット。
紙箱入りなので、スタンプを保管しやすいところもうれしいポイントですよ。
「6個セット」は、オノマトペがスタンプになった『マンガセット』や、イラストレーター・しまむら ひかりさんデザインの『モリセット』など、6種類から選べます。
8色から選べる「氷印スタンプパッド」も新登場
「氷印」と相性が良く、鮮やかでにじみにくいオリジナルカラーのインク、「氷印スタンプパッド」（税込759円）も新たに販売。
インクパッドが乾きにくくほどよい硬さのため、『部分捺し』したい時の塗り分けも思い通りにできそうですよ。
カラーは、「氷印」との相性やデコレーションのしやすさにこだわった8種類。
豊富な新柄と新しいスタンプパッドは、手書き派さんの心をくすぐるアイテムになりそうですよね。
ノートや手帳をかわいく彩れるスタンプを、ぜひゲットしてみてくださいね。
「氷印」の予約販売はこちら
https://hitotoki.store/
参照元：株式会社キングジム プレスリリース