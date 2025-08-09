脚痩せの盲点はふくらはぎ！１日３分【蓄積したむくみをごっそり流す】簡単ストレッチ
「脚を引き締めしたいのに、なかなか効果が出ない…」と感じているなら、ふくらはぎに蓄積した“むくみ”が原因かも。そこで今回紹介するのは、ふくらはぎの柔軟性を高め、めぐりを促すことで“贅肉がつきにくい脚”をめざせる簡単ストレッチ。たった１日３分ほどの実践で、張りやだるさが気になる脚もスッと軽くなっていきます。
ふくらはぎストレッチ
ふくらはぎのむくみ対策には「ふくらはぎ周りの筋肉の柔軟性をキープすること」、「ふくらはぎに圧をかけること」の２つが鍵。なお、ストレッチを行う際に「ふくらはぎの筋肉が伸びていることに意識を向けること」でより効果が高まります。
（２）片脚をもう片方の脚にかけ、ゆっくり息を吐きながら30秒間キープする
▲伸ばしている脚のひざを曲げないようにして、ふくらはぎが伸びていることを意識してください
これを“左右交互に１日３セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「横から見た時に腰から床に着いた腕が一直線の姿勢で行うこと」がポイント。腕に重心がかかって前傾姿勢にならないように注意してくださいね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞