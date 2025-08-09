岡田紗佳（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/09】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が8日、自身のInstagramを更新。ベアトップドレス姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】岡田紗佳「セクシー」と話題のドレス姿

◆岡田紗佳、ベアトップドレスで美デコルテ輝く


岡田は「Thank you 宇都宮」と添え、衣装姿の写真を公開。花柄のベアトップドレスを着用し、美しいデコルテとほっそりとした脚を披露した。

この投稿に、ファンからは「いつ見てもお綺麗」「眩しい」「セクシー」「花柄が華やかで素敵」「何着ても似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】