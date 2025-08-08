どんなに優しくても…！男性から“キープ扱い”されてないかの見極めポイント
「優しいし、よく連絡もくれる。でもなんだか不安…」と感じているなら、その男性はあなたを“本命”ではなく“キープ”として扱っている可能性が…。そこで今回は、男性から“キープ扱い”されてないかの見極めポイントを紹介します。
外デートがなく、自宅ばかりに誘ってくる
「うちでゆっくりしよう」と言われると、特別な存在に思えて嬉しいもの。でも、カフェや食事など“人前で会う”デートがまったくない場合は要注意。本命なら「外で堂々と過ごしたい」と思うのが自然なので、あなたとの関係を「隠したい」と思っているかもしれません。
「会いたい」と言うだけで行動が伴わない
「会いたい」「好きだよ」と言ってくれるのに、予定は曖昧、約束はドタキャン。そんな言動が続くなら、それはあなたの気持ちを“つなぎ止めておきたいだけ”の可能性が高いでしょう。本気の男性は、言葉と行動が伴っているものです。
あなたの都合に配慮してくれない
連絡のタイミングも会う予定もすべて“彼発信”の場合も要注意。あなたを本命視しているなら、あならの都合や気持ちを気遣ってくれるはずです。予定や行き先などを勝手に決められている感覚があるなら、あなたは“都合のいい存在”になっているかもしれません。
男性と接していて、「私ってキープ？」と思った瞬間は、関係を見つめ直すタイミング。表面的な優しさに惑わされず、あなたを“本気で大切にしてくれるか”をしっかり見極めてくださいね。
