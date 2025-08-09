元日本テレビでフリーアナウンサーの尾崎里紗（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのアナウンサーとのママ会ショットを披露した。

「ママ友でもある、フジの小澤陽子ちゃんと」と書き出すと、飲食店でピザを手にした自身と、フジテレビの小澤陽子アナウンサーの2ショットをアップ。

自身は2歳男児の母で、小澤アナは1歳女児の母。「お互い仕事の前後の隙間を縫って、およそ1年ぶり！？ぐらいに会えました〜！！相変わらずの、キラキラ太陽オーラが眩しかった この1年のお互いの環境の変化、何より子どもの成長報告しはじめたら わかるわかる！！だよねー！！となることばかりで、色々と分かち合えて心強かった」と回顧。「そして、ピザが大きくて美味しくて、胃も心も満たされたひとときでした」とも記した。ハッシュタグでは「束の間のママ会」とも添えた。

尾崎アナの投稿に、フォロワーからは「素敵なツーショットですね」「オザオザコンビいいですね」「同期コンビ」「他局ですが同期コラボ（2015）は初ですね、また見たいです」「美人さんのツーショットですね」といった反響が寄せられている。