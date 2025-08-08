何かと“空回り”しがち。恋愛に自信のない女性に見られる「共通点」
男性と交際すると何かと“空回り”しがちで、「いつもうまくいかない」と感じていませんか？
そこで今回は、そんな恋愛に自信のない女性に見られる「共通点」を紹介します。
男性に対して遠慮することが多い
恋愛すると相手の男性に対して遠慮することが多い女性は何かと空回りしがち。
そういう女性は男性の意見や考えを優先させてあげることが愛情表現と思っているので、自分ではやりたくないことでも男性に合わせて付き合ったり、男性から嫌なことをされても気付かないふりをしたりなど、我慢をしてしまっている状態と言えます。
「嫌われたくない」という気持ちが強すぎる
恋愛をすると相手の男性に対して「嫌われたくない」という気持ちが強い女性も空回りしがちなところがあります。
そういう女性は事あるごとに男性の反応を伺ってしまう傾向があり、無意識の内にストレスを溜めている状態ということ。
基本的に男性も好きな女性に対して「嫌われたくない」という気持ちを持っているものですし、女性は男性から追われる恋愛に持ち込んだ方が幸せになれると言われているので、あまり男性に「嫌われたくない」と思い詰めないようにする方が得策と言えるでしょう。
もし今回紹介した内容に自分が当てはまると感じたなら、ぜひ好きな男性との向き合い方を改善してみてくださいね。
