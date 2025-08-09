新潟で勝ち上がった２歳馬のレースぶりにＳＮＳでは驚きが広がっている。８月９日の新潟１Ｒ・２歳未勝利（ダート１２００メートル＝１５頭立て）を大差勝ちしたのは、戸崎圭太騎手とコンビを組んだ１番人気のサトノボヤージュ（牡、美浦・田中博康舎、父イントゥミスチーフ）。初戦の芝では２着に敗れていたが、１分１０秒８の２歳コースレコードで初勝利を飾った。

最内枠から五分にスタートを切りながら、芝部分で行き脚がつかず少し置かれ気味になるほどだったが、ダートに入ってからは推進力がアップ。少し力むところを見せながらもすんなりハナに躍り出た。マイペースの逃げで４角を回ると、最後の直線は独壇場。手綱を持ったまま後続を突き放すと、ゴール前では鞍上が振り返る余裕を見せるほど。ブリンカー初装着のダート替わりで一変し、２着以下に２秒差をつける圧勝劇だった。しかも、良馬場で従来のレコード（２２年７月３１日にスクーバー）を０秒２更新した。

レコードが出た圧勝劇にＳＮＳでは「ここまでの圧勝になるとは思わなかったわ」「ダート良馬場でレコード更新は凄い」「ＢＣジュベナイルいっちゃいそうだな」「最後まで余裕の走りでこのタイムとは…」「めちゃくちゃ強かったな」「芝でもやれそうだけどこれ見たらダート専念かねえ」「持ったまま良馬場でレコードはエグいて」「今後がめちゃくちゃ楽しみになるレース」「化け物の可能性もある」「衝撃のレコード、大差勝ち！」「笑えるほど強い」「ダートの化け物が出てきた」「最後流してたのにレコードか」「良馬場でレコードはイカれてる」「圧勝じゃん。なんじゃこりゃ」などのコメントが寄せられている。