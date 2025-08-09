¡Ö¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¡¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¾å¡¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12-2DeNA¡Ê8Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
2ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µð¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Ï5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î3ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ïº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤â¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤«¡ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤¬¤¤¤ÞÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¡Ö¼ãÎÓ¡Ê³Ú¿Í¡Ë¤µ¤ó¤È¸ò¸ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2ÈÖ¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤¿¤éÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£3°ÌDeNA¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿2°Ìµð¿Í¡£¤½¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò1.5¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£