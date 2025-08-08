腰まわりの贅肉スッキリ！１日１分【くびれ復活が叶う】簡単“体側”ストレッチ
「最近、ウエストのくびれがなくなってきた…」と悩んでいませんか？実は腰まわりの贅肉は、猫背や体側の柔軟性の低下も関係しているんです。そこで今回は、１日１分でできる簡単“体側”ストレッチを紹介。体の側面を気持ちよく伸ばすことで、ウエストラインが引き締まり、姿勢改善や脂肪燃焼に効果を期待できます。
くびれ復活が叶う簡単“体側”ストレッチ
（１）あぐら座りをして両脚を前後に組む
（２）内側の脚と反対側の手のひじを床に着き、体に近い方の脚が支点になるよう固定する
（３）床に着いてない方の腕を真っ直ぐ伸ばし、ゆっくり呼吸をしながら20秒間キープする
▲余裕のある方は天井を見るとより効果的です
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「脚を床につけた状態をキープすること」がポイント。腕を伸ばした時にひざが浮いてしまうと体側を充分に伸ばせないので注意してくださいね。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞