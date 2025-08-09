「まじシャレオツ〜」宇都宮まき、息子たちの“顔出し”モデルポーズショットを披露「スタイル抜群」「オシャンティー」 夫はアキナ・山名文和
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）の妻で、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。息子2人の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「まじシャレオツ〜」宇都宮まきが披露した息子たちの“モデルポーズ”ショット
宇都宮は「やば 町のお豆腐屋さんにモデルさんおった まじシャレオツ〜」とつづり、息子がサングラス姿でモデルのようなポーズをするショットなど、さまざまなわが子の写真をアップした。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「オシャンティー」「まあなんとめんこい」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月には第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
