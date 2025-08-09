ベルギー１部シントトロイデンは８日、ホームでデンデルに２―０で勝利し、暫定首位に浮上した。

ＧＫ小久保玲央ブライアン、今夏湘南より加入したＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、伊藤涼太郎が先発出場し、ＤＦ谷口彰悟、今夏長崎から加入したＭＦ松沢海斗、アンデルレヒトから期限付きで加入したＦＷ後藤啓介はベンチからスタートした。

試合が動いたのは、前半２５分過ぎ。左サイドを抜けだし、伊藤のパスに反応した畑がエリア内で倒されてＰＫを獲得。このＰＫをフェラーリが冷静に決めて先制した。

後半立ち上がりに相手が退場し、数的優位でボールを保持する時間を増やしていくと、後半８分には左サイドからの折り返しを伊藤が左足で合わせ、開幕から３戦連続得点で２―０でリードを広げた。

後半２６分にＤＦ谷口、同３５分にＦＷ後藤、終了間際には松沢もリーグ戦初出場を果たし、日本人全７選手が出場した一戦で２―０で勝利。開幕３戦で２勝１分として暫定首位に浮上した。

試合後、伊藤は「しっかりゴールすることが出来てうれしいです。自分が今やっているのはトップ下なので、数字が大事。今年は数字を意識してプレーしているので、点を取れてホッとしています。３試合で勝ち点を取れてますけど、浮かれることなく次の試合に向けて切り替えたい」と気を引き締めた。